（更新時間19:13，新增新北八里）受到西南風與午後對流影響，今（4）日全台各地都降下豪雨，經濟部水利署也在晚間18點50分發布淹水警戒，公布桃園市、新北市範圍，其中平鎮區 、 楊梅區 、 八德區一級淹水警戒區。

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⚠️淹水警戒範圍
桃園市
一級警戒：平鎮區 、 楊梅區（時雨量73毫米） 、 八德區
新北市
一級警戒 : 八里區（時雨量51.5毫米）
二級警戒 : 中和區 、 新莊區 、 板橋區 、 鶯歌區。

▲經濟部水利署今（4）日19點，桃園市、新北市淹水警戒範圍。（圖／水利署）
▲經濟部水利署今（4）日19點，桃園市、新北市淹水警戒範圍。（圖／水利署）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

▲今（4）日傍晚龜山下起大雨，多處積淹水嚴重。（圖／Threads＠yalunchenyalunchen）
▲今（4）日傍晚龜山下起大雨，多處積淹水嚴重。（圖／Threads＠yalunchenyalunchen）
桃園、新北淹水災情不斷更新

桃園議員陳雅倫表示，龜山下起大雨，多處積淹水嚴重，雅倫已逐一通報，請大家小心慢行，注意安全。

新北市議員黃淑君指出，板橋民生路三段有積淹水狀況，麻煩用路人小心，已經緊急調用沙包，有需要的可以致電0929953807。


 

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...