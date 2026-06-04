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▲TPBL在季後賽開打前，就曾宣布依據吹判正確率、球員溝通等指標，遴選出15名季後賽專屬裁判。（圖／取自TPBL官網）

台灣職籃大聯盟（TPBL）總冠軍賽進入白熱化階段，然而第6戰開打前，聯盟公布的執法裁判人選竟然有2位完全不在聯盟當初公告的季後賽15人名單之內。對此聯盟副秘書長程柏仁今（4）日出面解釋，坦言這個時間點推出新裁判「大家可能會覺得有點突兀」，但強調名單絕對符合職業水準，引入第三方視角是為了讓比賽更流暢。TPBL在季後賽開打前，就曾宣布依據吹判正確率、球員溝通等指標，遴選出15名季後賽專屬裁判（包含謝上謙、謝文偉、賴建豪、黃振峰、羅國銑、葉俊宏、林原佃、林建宏、何長仁、彭士軒、吳芳善、歐陽喻弦、莊智鈞、陳朝宏、宋明律）。面對記者提問「原本的裁判怎麼了？」以及「為何選在第六戰換成名單外的裁判？」副秘書長程柏仁趕緊澄清：「原本的裁判沒有怎麼了，他們都吹得蠻好的、也都很公正。」程柏仁坦言：「這個時間點推出來，大家可能覺得有點突兀，但這是我們經過內部討論過，我們認為適合的時機。」 他透露，其實在季後賽開打前內部就曾討論要找具備國際賽執法經驗的裁判助陣，但因面臨公告名單的時間點而暫緩，直到近期中華民國籃球協會改選完成、且協會表示大力支持後，才決定在第六戰與可能的第七戰重啟這項計畫。由於總冠軍賽已經進入到一翻兩瞪眼的階段，勝負的容錯率極低，因此裁判的吹判也顯得相當重要。對此，程柏仁打包票表示，今晚的主裁判非常有經驗，第一檢查員也是國際裁判，執法陣容絕對符合職業水準，聯盟對他們很有信心。程柏仁也進一步解釋引入名單外國際裁判的玄機：「這些裁判比較像是沒有接觸過這些球隊，所以他們透過第三方來看，會有不一樣的看法。有時候，有不一樣的看法帶進來，會給裁判團隊和球隊帶來不一樣的感受。」程柏仁也緩頰道，這種尋求第三方專業支援的作法，就像過去T1聯盟找過外籍國際裁判、中華職棒也會找外籍裁判一樣，「只是尋找第三方來協助我們讓比賽更為流暢，沒有大家想像中的那麼嚴重。」由於職籃賽事中裁判吹判往往是勝負關鍵，外界也關心參賽球隊的反應。程柏仁對此斷言：「球隊都知情」 。他強調，聯盟在決定往下走時就已經先跟球隊說過，因此球團從一開始就掌握狀況。