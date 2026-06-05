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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即使事業成就超驚人，甚至身家躋身全球富豪之列，不過63歲的他在父母眼中，依然是一個讓人操心的孩子，他在閉門峰會上透露，自家爸媽就是傳統的亞洲父母，從小到大總是一直給建議和批評，他搞笑透露，亞洲父母的操心可是一輩子的，因為自己都已經63歲了，還是整天被碎碎念。黃仁勳透露，自家父母就是傳統的「亞洲父母」，總是覺得自家小孩做得不夠好，總有更多意見可以建議給，笑說：「只要被亞洲父母養大，這輩子都需要接受心理治療。」即使自己如今領導全球AI龍頭企業，仍逃不過父母的操心，「我已經63歲了，今天下午還是被他們唸了一頓。」不過這也讓黃仁勳有了一套「父母溝通生存法」，那就是爸媽說什麼都回應「厚啦、厚啦（中文：好啦！好啦！）」看似是敷衍家人，不過這正是因為他知道父母的嘮叨背後其實是愛，所以學會用一句「厚啦」化解一切，既不用反駁對方的好意，還能讓父母安心。在苦口婆心的環境下成長，也造就黃仁勳的完美主義，這樣的教育方式也被他帶進公司管理哲學中，黃仁勳坦言，如果他真的在乎一位員工，反而會花很多時間給予詳細建議與批評，希望對方變得更好；相反地如果不在乎，才可能只是隨口說一句「Good Job」就結束，只因為他認為，真誠的回饋其實是關心，而不是刁難，只有真正希望對方成功的人，才願意這麼做。