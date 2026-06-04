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新加坡一名男子去年6月在Instagram發布限時動態聲稱「準備炸毀一架飛機」，接著搭上飛往台灣的班機，當地警方接獲匿名舉報，機場也立刻將三架酷航班機延後起飛，這名男子自台灣返回新加坡後當場被捕，最新判決出爐。根據新加坡亞洲電視台報導，一名19歲的新加坡男子在去年6月7日晚間，在樟宜機場第一航廈候機區，與一架由廉價航空公司 Scoot（酷航）營運的波音夢幻客機（Boeing Dreamliner）合影。並在自己的私人 Instagram 帳號上發布了這一張照片，打上自己「準備要炸掉（bomb）一架飛機」。當晚約11時55分，他將照片上傳至自己的私人 Instagram 帳號後，一名朋友詢問他這則動態，他又回覆聲稱自己已經成功炸毀飛機，訊息中還使用了他的全名。「這是一則自動訊息。Tan Zhi Kai, Rykes 已成功炸毀飛機，現在已無法與您聯絡」。警方接獲一名匿名人士舉報該照片內容。鎖定所有原定於2025年6月8日凌晨12時10分至1時50分之間，從新加坡起飛的酷航波音夢幻客機進行安全檢查。導致由新加坡飛往中國天津，原定凌晨1時30分起飛的TR138 航班、由新加坡飛往中國青島，原定凌晨1時45分起飛的TR186 航班、由新加坡飛往希臘雅典，原定凌晨1時50分起飛的TR720 航班延後起飛。然而，這名男子搭乘從新加坡飛往台北的 TR876 航班，但酷航因此承受約1,946新加坡幣（約4萬6千新台幣）的營運損失。男子則與另外三名同行者登上 TR876 航班，並在警方收到匿名通報前後離開新加坡。到了2025年6月11日，當他從台北返回新加坡時遭警方逮捕。現年20歲的Rykes Tan Zhi Kai於週四（6月4日）承認「傳播有害虛假訊息」的罪名。檢方認為，此案有必要發揮嚇阻作用，因為樟宜機場是每天服務大量新加坡及外國旅客的重要基礎設施。根據相關法規，散布虛假有害資訊的罪名最高可處7年有期徒刑，以及最高5萬元新加坡幣，或兩者並罰。