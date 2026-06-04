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毒菇與可食用菇在雨季混生、很容易搞混

泰國2名男子因食用從森林採摘的野生白色蘑菇，結果引發嚴重嘔吐症狀，兩人送醫後相繼不治身亡。當地衛生官員呼籲民眾，此類毒菇目前並無解毒特效藥，在雨季採集野外蘑菇時務必要格外小心。根據泰媒《Thaiger》報導，這兩起死亡事件發生在泰國北部湄宏順府，隨著雨季到來，當地野生蘑菇大量生長。村長旺斯恩（Janeng Wansueng）表示，第一起死亡案例是一位38歲男子，男子於5月27日前往附近森林採集蘑菇，煮食後出現嚴重中毒症狀，不久便開始劇烈嘔吐與腹瀉，隨即被送往醫院急救，一度接受轉院治療，最終仍不幸死亡。第二名死者為一名45歲男子，他於6月2日在同一森林附近採集並食用蘑菇，隨後出現嚴重噁心與嘔吐，送醫後宣告不治。初步調查顯示，死者食用的蘑菇可能是「Ra Ngak」毒菇或俗稱「白色死亡帽」的劇毒菇類，其外觀與可食用的「hed khai han」蘑菇極為相似，研判兩名男子可能因此錯將毒菇誤當成可食用品種。湄宏順府公共衛生辦公室示警，雨季期間多種毒菇與可食用菇往往同時混生，呼籲民眾在採集、食用或販售蘑菇前，務必正確辨識品種。衛生官員提醒，毒菇中毒可能致命，嚴重中毒時，毒素會損害肝腎等內臟器官，且目前並無解毒特效藥。此外，在也索通府也發生類似事件，多人出現嚴重食物中毒，造成1人死亡，起因是食用了一道誤加毒菇的蘑菇咖哩。