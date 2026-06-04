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高市警局因應11月28日即將舉行的「九合一地方公職人員選舉」，今（4）日舉辦「異常遷徙風險預警及查察機制教育訓練」希望藉由跨警政、戶政等機關協作提早部署、維護廉潔選風並防制「幽靈人口」影響選舉公正性，展現全面淨化選風的決心。高雄市政府警察局於今（4）日辦理「廉潔選風-異常遷徙風險預警及查察機制教育訓練」。這次訓練以跨機關協作模式，邀集警察局同仁、市府民政局、各區戶政事務所及區公所等相關第一線業務人員共同與會，研習建立嚴密的預警與查察機制，展現全面淨化選風的決心。這次教育訓練分上、下午共2場次進行，副局長梁東山主持時強調，年底的九合一地方公職人員選舉攸關地方自治與基層建設發展，虛報戶籍（俗稱幽靈人口）企圖影響選舉結果，不僅破壞民主憲政的公平性，更觸犯刑法妨害投票正確罪。高市警局對此高度重視，期盼透過這次教育訓練，強化警察機關與民政、戶政單位的橫向聯繫，在選前關鍵期建立起「早期預警、即時查察」的堅固防線，杜絕任何不法投機行為。為提升參訓人員的實務執法與辨識能力，這次特別邀請南部兩大地檢署的辦案菁英擔任講師。上午場次由高雄地檢署主任檢察官魏豪勇主講，下午場次則由橋頭地檢署主任檢察官陳竹君接力授課。兩位主任檢察官結合豐富的司法實務經驗，於會中分享相關法令規範與實務案例，並與參訓人員針對戶政及警察單位如何精進橫向聯繫、落實異常遷徙查察工作進行意見交流與指導。高雄市政府警察局表示，維持公平、公正、乾淨的選舉環境，是民主政治的基石。距離年底11月28日大選尚有數月，警方將持續與民政、戶政機關保持緊密合作，密切注意轄內異常人口遷徙動態，一旦發現涉嫌違法虛報戶籍以取得投票權之情事，將立即依法嚴辦，呼籲市民切勿以身試法，共同守護高雄的廉潔選風。