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捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台行程，為台捷雙邊合作帶來實質突破，達成「台北到布拉格天天直航」等經貿成果，韋德齊更在面臨捷克政府不給專機的波折下，率領40人團隊搭定期航班無懼來台。面對中國施壓，他公開高喊「絕不屈服成為附庸國」，並感性紀念六四受害者，展現民主國家團結的決心。韋德齊坦言，這次訪問在籌備階段遭遇波折，傳出捷克政府不批准訪團搭乘專機，既然沒有專機，他們就簡單帶著背包與行李箱，由企業領袖、學界代表等40人組成訪團，搭乘中華航空的台北到布拉格定期直飛航班抵台。日前紐西蘭議員因訪台遭中國制裁，媒體詢問是否擔心面臨相同壓力，未來是否還會願意訪台？韋德齊回應，早在2020年首次訪台時，就已經承受了極大的政治壓力，面對來自任何個人或主體的施壓，「我們肯定不要屈服於壓力，我們也不要成為一個附庸國」，直言政治人物的核心任務，就是為自己國家與公民服務。提及台捷未來對抗壓迫與進一步合作的可能，韋德齊指出，捷克身為自由民主國家，核心責任之一就是與其他民主國家進行交流，雙方的合作必須建立在平等、互利、互惠以及尊嚴的前提下進行，政治人物不能為別人的利益服務，而是要展現抗壓性、增加自身韌性，透過與民主夥伴團結，共同抵禦外部壓力。訪台期間剛好碰上「六四天安門事件」週年，韋德齊澄清這個日期沒有刻意挑選，純屬巧合。他藉此機會表示，想對所有在天安門廣場大屠殺中的受害者表達同情，並說道「我要紀念他們」，在這樣的日子裡，能讓人更加深刻地意識到自由這項價值的珍貴。