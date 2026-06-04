日本職棒（NPB）東京讀賣巨人隊前監督阿部慎之助，5月25日因家暴遭到警方逮捕，震驚日本棒球界，事件雖然因阿部卸任而告一段落，但日本部分媒體仍對此事進行後續報導，其中知名八卦雜誌《週刊文春》在近期的報導中爆料，取得兒童相談所的通報紀錄。對此阿部的代理律師今（4）日發出聲明，指出近期部分報導不僅採用真偽不明的資訊，更有許多顯然基於事實誤認、伴隨不當臆測與評價的內容，「甚至有大量報導涉嫌毀損阿部的名譽、侵害阿部家人的隱私。」
阿部慎之助因家暴風波未平 律師今發表聲明：「涉嫌毀損名譽」
阿部慎之助5月25日因家暴遭到逮捕，隔日釋放後召開記者會，正式向外界致歉，且辭去巨人隊監督一職，阿部18歲長女當天透過經紀人公開手寫信，信中表示絕對沒有被父親拳打腳踢，並指出當時聯絡兒童相談所，只是想諮詢「不知道該怎麼辦才好」，「但機構在沒有詢問我個人意願的情況下，直接採取了報警處理，進而演變成這樣的結果。當警察抵達時，最震驚的人其實是我自己。」
雖然事件因阿部請辭而告一段落，但部分日本媒體仍對此事進行後續報導，其中《週刊文春》昨（3）日報導，取得兒童相談所的通報紀錄。阿部的代理律師於今日下午發表聲明，指出近期部分報導不僅採用真偽不明的資訊，更有許多顯然基於事實誤認、伴隨不當臆測與評價的內容，「甚至有大量報導涉嫌毀損阿部的名譽、侵害阿部家人的隱私。」
主張《週刊文春》報導與事實不符 阿部慎之助：「造成二度傷害」
其中，關於《週刊文春》的文章內容，雖宣稱是基於對兒童相談所及搜查相關人員的採訪所寫，但律師主張，「其內容與事實不符，阿部及氏家人的實際行為，與該篇報導的內容有所出入。」 聲明中也指出，「在真偽不實的報導層出不窮的現狀下，阿部及家人正面臨完全始料未及的嚴峻局面，身心皆陷入極度疲憊，造成可謂『二次傷害』的嚴峻事態。」
此外，聲明中特別補充，兒童相談所等公家機關的人員，對於職務上所獲悉的資訊依法負有保密義務，「不論內容真偽，洩漏該資訊之行為皆屬刑事處罰的對象，亦將被追究其他法律責任。」因此，阿部的代表本律師團在《週刊文春》報導刊出後，已要求相關機關立即調查包含秘密外洩途徑在內的事實關係，對洩密者予以嚴懲，並申入要求採取必要措施以確保今後絕不再有任何機密外洩。」
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阿部慎之助5月25日因家暴遭到逮捕，隔日釋放後召開記者會，正式向外界致歉，且辭去巨人隊監督一職，阿部18歲長女當天透過經紀人公開手寫信，信中表示絕對沒有被父親拳打腳踢，並指出當時聯絡兒童相談所，只是想諮詢「不知道該怎麼辦才好」，「但機構在沒有詢問我個人意願的情況下，直接採取了報警處理，進而演變成這樣的結果。當警察抵達時，最震驚的人其實是我自己。」
雖然事件因阿部請辭而告一段落，但部分日本媒體仍對此事進行後續報導，其中《週刊文春》昨（3）日報導，取得兒童相談所的通報紀錄。阿部的代理律師於今日下午發表聲明，指出近期部分報導不僅採用真偽不明的資訊，更有許多顯然基於事實誤認、伴隨不當臆測與評價的內容，「甚至有大量報導涉嫌毀損阿部的名譽、侵害阿部家人的隱私。」
主張《週刊文春》報導與事實不符 阿部慎之助：「造成二度傷害」
其中，關於《週刊文春》的文章內容，雖宣稱是基於對兒童相談所及搜查相關人員的採訪所寫，但律師主張，「其內容與事實不符，阿部及氏家人的實際行為，與該篇報導的內容有所出入。」 聲明中也指出，「在真偽不實的報導層出不窮的現狀下，阿部及家人正面臨完全始料未及的嚴峻局面，身心皆陷入極度疲憊，造成可謂『二次傷害』的嚴峻事態。」
此外，聲明中特別補充，兒童相談所等公家機關的人員，對於職務上所獲悉的資訊依法負有保密義務，「不論內容真偽，洩漏該資訊之行為皆屬刑事處罰的對象，亦將被追究其他法律責任。」因此，阿部的代表本律師團在《週刊文春》報導刊出後，已要求相關機關立即調查包含秘密外洩途徑在內的事實關係，對洩密者予以嚴懲，並申入要求採取必要措施以確保今後絕不再有任何機密外洩。」