馬來西亞近期加強對泰國漁業產品管制，宣布暫時禁止5種泰國蝦類進口，恐造成每年高達40億泰銖（約新台幣38億元）的損失。對此，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）呼籲，應立即與馬來西亞展開協商。
據馬新社報導，馬來西亞農業和糧食安全部此前宣布，為加強對泰國漁業產品的管控，自6月1日起暫時停止進口五種泰國蝦類，包括褐虎蝦、香蕉蝦、南美白蝦、藍蝦和巨型虎蝦。
泰國政府發言人拉查達（Ratchada Thanadirek）表示，兼任內政部長的阿努廷於2日指示相關部門立即與馬來西亞展開協商，並警告若限制措施持續太久，恐衝擊蝦農、生鮮出口商，以及整體海鮮供應鏈的生計與運作。
拉查達表示，阿努廷已要求副總理兼商務部長，以及農業暨合作社部，與馬來西亞相關單位展開緊急協商，尋求兼顧雙邊貿易與農民權益的解決方案，確保泰國農民不必獨自承擔相關衝擊。
曼谷郵報報導，此次泰國、馬來西亞的爭端，起因於泰國在檢測出殘留物汙染後，禁止馬來西亞的金目鱸進口。此前馬來西亞的出口商也曾抱怨，泰國的邊境檢查清關程序需要耗時1到2天，損及漁產新鮮度。
泰國蝦類協會（Thai Shrimp Association）副會長普里查·蘇卡瑟姆（Preecha Sukkasem）1日就警告，外界預期馬來西亞將採取行動，對泰國蝦類實施更嚴格的殘留物檢查，任何通關延誤都可能降低鮮蝦的出口價值，並迫使泰國（Thailand）蝦農以更低的價格在國內市場拋售產品。
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泰國政府發言人拉查達（Ratchada Thanadirek）表示，兼任內政部長的阿努廷於2日指示相關部門立即與馬來西亞展開協商，並警告若限制措施持續太久，恐衝擊蝦農、生鮮出口商，以及整體海鮮供應鏈的生計與運作。
拉查達表示，阿努廷已要求副總理兼商務部長，以及農業暨合作社部，與馬來西亞相關單位展開緊急協商，尋求兼顧雙邊貿易與農民權益的解決方案，確保泰國農民不必獨自承擔相關衝擊。
曼谷郵報報導，此次泰國、馬來西亞的爭端，起因於泰國在檢測出殘留物汙染後，禁止馬來西亞的金目鱸進口。此前馬來西亞的出口商也曾抱怨，泰國的邊境檢查清關程序需要耗時1到2天，損及漁產新鮮度。
泰國蝦類協會（Thai Shrimp Association）副會長普里查·蘇卡瑟姆（Preecha Sukkasem）1日就警告，外界預期馬來西亞將採取行動，對泰國蝦類實施更嚴格的殘留物檢查，任何通關延誤都可能降低鮮蝦的出口價值，並迫使泰國（Thailand）蝦農以更低的價格在國內市場拋售產品。