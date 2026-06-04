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2026高雄市長TVBS公布的最新民調，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%，民進黨參選人賴瑞隆40.3%，兩人差距不到1個百分點，比起一個月前山水民調差距大幅縮短，立委徐巧芯認為，綠營先前太過樂觀，把高雄視為囊中之物，一個月還差距10個百分點以上，如今柯志恩一個月內成長9個百分點，選情可說是大逆轉。徐巧芯認為，TVBS民調最值得關注的，是綠營不斷試圖透過側翼論述，營造高雄早成定局的氛圍，期望中間選民產生「西瓜偎大邊」的心理，但最新數據證明，高雄市民並沒有照著民進黨安排的劇本走，還揭露令綠營尷尬的警訊，數據顯示，現任高雄市長陳其邁施政滿意度高達68.1%，但賴瑞隆支持度只有40.3%，市民肯定陳其邁並不等於會無條件接受民進黨指定的接班人，民進黨原本期待複製過去的接班模式，但從目前的民調看來，陳其邁母雞帶小雞的效果顯然不如預期。反觀國民黨陣營，徐巧芯大讚柯志恩近幾年持續深耕高雄，從政策監督、地方服務到基層經營，一步步累積市民認同，這也反映在兩人的個人喜好度上，柯志恩以36.5%喜好度，超越賴瑞隆的31.0%，這說明高雄市民看到的已經不只是藍綠對決，而是一位有能力、有準備、願意為地方打拚的市長人選，重新思考未來的選擇，對民進黨而言這已經不再是穩贏的選舉，對大幅拉近差距的柯志恩而言，這場選戰才正要開始。