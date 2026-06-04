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▲決勝階段，國王連砍一波9：0的高潮，直接將比分追到剩3分差。（圖／TPBL提供）

TPBL總冠軍系列賽第6戰今（4）日在新莊體育館開打。第5種子的新北國王在賽前手握3：2的聽牌優勢。今日交手夢想家，杰倫重返先發陣容，夢想家則用同樣的3名洋將應戰。整場比賽夢想家除了在剛開賽被打出7：0攻勢，幾乎都處在領先的位置。最終夢想家靠著湯普金斯決勝階段連得10分的神表現，91：88續命成功，TPBL繼去年國王與海神打到第7戰，確定連兩年都要打搶七大戰。國王開局打出一波7：0攻勢，不過夢想家在首節結束前就將比賽追平甚至超前，首節結束雙方19：19戰平。次節雙方打得難分軒輊，不過雙方洋將都遇到犯規麻煩，奧帝在中場前就累積4犯，班提爾也收下3次犯規。中場夢想家暫時以44：39領先國王。夢想家方面由林俊吉攻下全隊最高的11分；國王林書緯、沃許本以及杰倫各自都有8分進帳，沒人得分上雙。雙方易籃再戰後，杰倫一改上半場的冰冷感，一開賽率先砍進一記炒熱氣氛的三分。不過夢想家展現背水一戰的任性，硬是打出一波7：0的攻勢，將分差拉開至雙位數。第三節末段，李愷諺的一記外線一度讓國王看見反攻的希望，不過班提爾的壓哨神仙球直接斬斷主場氣勢。三節結束，夢想家以69：58領先國王。末節中段，夢想家陷入進攻當機，讓國王連砍6分、將比分大大追近。不過夢想家在暫停過後，高柏鎧一季雷霆萬鈞的暴扣還加罰，瞬間就把氣勢拉回自家。決勝階段，國王連砍一波9：0的高潮，直接將比分追到剩3分差。杰倫在讀秒階段砍進三分後，湯普金斯立刻用2分球還以顏色。暫停回來後，奧帝的一記三分讓夢想家只領先1分。最終夢想家靠著湯普金斯連得10分的神表現，續命成功。