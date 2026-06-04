我是廣告 請繼續往下閱讀

前彰化市長邱建富，爭取民進黨彰化縣長提名失利，今（4）日宣布將於下星期退出民進黨，以無黨籍身份投入選戰，並表示全新韓式形象照都已拍攝完畢，下週起將會陸續掛上卸除民進黨徽的新看板。他強調，這項決定絕非外界所言的背叛，而是基於審慎的勝選評估，才痛下決心離開這個自創黨時期就相挺了39年的政黨。對此，已獲綠營提名的現任立委陳素月回應，尊重個人選擇，但仍期盼他能深思熟慮，以免累積一輩子的政治名聲毀於一旦。邱建富強調，自己是有把握贏才放手一搏，若國民黨此戰派出的是謝衣鳳、洪榮章或柯呈枋等實力派傳統勁旅，藍綠對決下無黨籍絕無勝算，自己也不想成為歷史罪人，但藍營最終提名的魏平政，目前民調落後陳素月達20%以上，這讓自認基層實力雄厚的邱建富看見突圍機會。他表示，以前台南許添財與南投彭百顯都有脫黨參選奪下百里侯的成功先例，自己絕非盲目躁進，更非像民眾黨蔡壁如般缺乏地方經營而中途退場。邱建富澄清，外傳有敵對陣營在背後極力慫恿、企圖拉低民進黨得票的說法是子虛烏有，至今從未有任何國民黨人士與他進行接觸，這次純粹是看到勝選的曙光，才決定為了彰化鄉親站出來，有信心憑藉多年耕耘的基層能量，帶領團隊打贏這場關鍵選戰。