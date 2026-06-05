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休士頓太空人隊的牛棚陣容近日迎來重大轉折，在力拚季後賽席位的關鍵時刻，球隊牛棚不僅迎來了喜訊，也面臨了難解的隱憂。太空人隊官方於近日正式宣布，將六屆明星後援投手哈德（Josh Hader）從傷兵名單中激活。這位左投本季因左二頭肌肌腱炎錯過了開季至今的所有賽事，他的回歸無疑為球隊注入了關鍵的「強心針」。太空人總教練埃斯帕達（Joe Espada）對此表示，哈德的回歸能讓牛棚配置更為靈活，也讓其他投手能處於更適合的位置。雖然哈德在復健期間已進行了9場調整賽，球隊仍會採取謹慎態度使用他，但這名資深守護神的歸隊，確實讓太空人在第九局的領先防守變得更加容易。此外，太空人的投手戰力有望持續升級，王牌投手布朗（Hunter Brown）與賈維爾（Cristian Javier）皆已進入復健賽進度，預計近期有望重返大聯盟陣容，這對於目前團隊防禦率高達4.92、全聯盟排名倒數第二的太空人投手群來說，無疑是巨大的利多。然而，在哈德回歸的同時，曾是球隊牛棚主力的布萊恩·阿布瑞尤（Bryan Abreu），本季卻陷入了史無前例的生涯低谷。阿布瑞尤在2022至2025年間，憑藉著2.27的平均防禦率，穩居太空人牛棚支柱；然而進入 2026 年，他卻從「關鍵拆彈手」變成了「失分製造機」。數據顯示，阿布瑞尤本季表現完全走樣，三振保送比（SO/BB ratio）從過去的3.00以上，驟降至目前的1.09，顯示其控球與壓制力已嚴重衰退。特別是近期面對匹茲堡海盜隊時，他不僅被擊出三分全壘打，導致球隊逆轉無望，其招牌滑球的銳利度與球速也明顯下滑，已難以負擔高張力的決勝局壓力。面對合約年的阿布瑞尤，多方評論認為，太空人目前正處於緊繃的季後賽邊緣，無法再承擔一名持續失準的後援投手浪費名額。隨著哈德正式接回終結者任務，阿布瑞尤在陣中的空間已大幅壓縮，球團目前正面臨是否將這位昔日功臣釋出的艱難抉擇。太空人隊在哈德歸隊後，整體防線是否能止跌回升，以及是否會對阿布瑞尤採取進一步動作，將成為左右這支強權能否重返季後賽行列的關鍵指標。