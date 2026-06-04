我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界盃G組，歐洲勁旅比利時進攻主軸圍繞在老將德布勞內（Kevin De Bruyne）身上，將扮演球隊進攻核心與大腦。（圖／美聯社／達志影像）

📍2026世界盃【G組重點預測】誰能晉級？

▲2026年世界盃G組，埃及主力由沙拿（Mohamed Salah）搭配馬爾穆什（Omar Marmoush） ，兩人組成進攻雙箭頭。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界盃G組，伊朗身為亞洲頂級強權，球風一向以強，進攻端依賴塔雷米（Mehdi Taremi）進行前場支點策應。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界盃G組，紐西蘭陣容整體星光較暗，進攻極度仰賴神鋒伍德（Chris Wood）。（圖／美聯社／達志影像）

📍2026世界盃G組奪冠賠率

球隊 奪冠賠率 分組第一賠率 比利時 23.00 1.27 埃及 195.00 4.05 伊朗 340.00 5.55 紐西蘭 500.00 17.50

📍世界盃G組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理

📍2026世界盃G組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月16日（六） 凌晨03：00 比利時vs埃及 流明球場／西雅圖 6月16日（日） 早上09：00 伊朗vs紐西蘭 SoFi體育場／洛杉磯 第2輪 6月22日（五） 凌晨03：00 比利時vs伊朗 SoFi體育場／洛杉磯 6月22日（五） 早上09：00 紐西蘭vs埃及 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月27日（四） 早上11：00 紐西蘭vs比利時 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月27日（四） 早上11：00 埃及vs伊朗 流明球場／西雅圖

📍2026世界盃G組各國球員陣容

2026年FIFA世界盃足球賽（2026 FIFA World Cup）將於台灣時間6月12日開踢，本季G組4隊分別是歐洲勁旅比利時、非洲雄獅埃及、亞洲強權伊朗以及大西洋之星紐西蘭；G組呈現比利時戰力獨走的情況，分組第2高機率由埃及奪下，伊朗要力拚分組第3晉級次輪，至於紐西蘭出線機率低，看能否踢出黑馬的成績。比利時去年1月迎接新任總教練加西亞（Rudi Garcia），已逐漸走出「黃金世代」退場的陣痛期，雖然防線星光不如以往，但中前場的活力與速度大幅提升。除了老將德布勞內（Kevin De Bruyne）依續扮演進攻核心與大腦外，杜庫（Jeremy Doku）在邊路的撕裂能力，構成了新一代紅魔的進攻主旋律。只要德布勞內保持健康，比利時破密集防守的能力在小組賽依然是獨一檔的存在。他們的目標是在前2輪鎖定勝局，為淘汰賽微調防線默契。過去的埃及常被譏為「沙拿（Mohamed Salah）一人球隊」，但近兩年情況有了根本性的改變。除了沙拿依舊維持頂尖大賽破壞力外，效力於英超的馬爾穆什（Omar Marmoush） 全面性與盤帶極大地分擔了沙拿的防守吸引力。埃及目前主打速度極快的防守反擊，雙核連線具備摧毀任何歐洲防線的威脅。中後場防守的抗壓性。埃及的戰術容錯率建立在防線不先失球的前提下，面對伊朗的肉搏與比利時的陣地戰，中場的攔截效率將是他們能否穩拿次名晉級的關鍵。伊朗身為亞洲頂級強權，球風一向以強悍的身體對抗、嚴密的低位防守與高度的戰術紀律著稱。進攻端依賴塔雷米（Mehdi Taremi）進行前場支點策應，伊朗非常擅長在世界盃賽場上與強敵「絞殺」，將比賽節奏拖入泥沼。把握反擊的轉化率。伊朗能防守，但在世界盃高強度逼搶下，如何將防守成功轉化為有效進攻一直是難題。首戰對決埃及，將直接決定兩隊誰能拿到小組第二的戰略主導權。戰術核心：在大洋洲區一枝獨秀的紐西蘭，陣容整體星光較暗，進攻極度仰賴神鋒伍德（Chris Wood）。戰術上多採取傳統英式打法，主打長傳高球與邊路傳中，利用伍德的精準頭槌與禁區對抗力在定位球中尋求突破。紐西蘭的戰術過於單一，當伍德被對手中後衛鎖死時，缺乏第二得分點。面對這組中後防身材同樣高大的伊朗與埃及，紐西蘭在身體對抗上佔不到便宜，技術層面的劣勢可能被放大，晉級難度極高。埃及 vs. 伊朗。這場「非亞大戰」將是G組最殘酷的肉搏戰。兩隊在球風上都強調防守紀律，誰能拔得頭籌，誰就能握有穩進32強的門票。根據台灣運彩的賠率，比利時是贏得G組冠軍的最大熱門，依序是埃及、伊朗以及紐西蘭。陣型與戰術風格： 新任總教練加西亞接掌兵符後，比利時在資格賽主打高流動性的4-3-3 或 4-2-3-1。這支球隊正處於新老交替的關鍵期，防線雖然由庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）坐鎮，但星光略顯黯淡；不過中前場進攻核心依舊是德布勞內，加西亞賦予他絕對的組織自由度。搭配杜庫在邊路的爆發力，只要老將盧卡古（Romelu Lukaku）能在大賽前調整好傷後狀態，比利時的陣地戰破壞力依然是小組頂級。定位球策略： 只要盧卡古在場上，他就是第一點球手；若他輪休，則由特羅薩德（Leandro Trossard）操刀。所有的角球與前場自由球，幾乎由德布勞內壟斷，他的大弧度傳中與落點控制，是比利時利用定位球進攻的頭號利器。陣型與戰術風格： 埃及傳奇名宿哈桑（Hossam Hassan）執教後，將球隊定型為極具侵略性的4-3-3快攻體系。過去的埃及常被視為沙拿的一人球隊，但隨著馬爾穆什在俱樂部迎來生涯大爆發，埃及正式升級為「雙箭頭」。馬爾穆什的盤帶與内切能力分擔了沙拿的防守壓力，兩人領銜的鋒線快攻具備極強的防守反擊突擊力。定位球策略： 隊長沙拿是不容置疑的主罰手。常規的角球與間接自由球則多由馬爾穆什或齊佐（Ahmed Sayed Zizo）執行，利用内旋球尋找中後衛阿卜杜勒莫南（Mohamed Abdelmonem）的高空落點。陣型與戰術風格：總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）一貫堅持嚴格的紀律性，防守時會迅速切換為4-4-2的低位深防陣型。本屆大賽伊朗迎來了巨大的陣容震盪，前鋒阿茲蒙（Sardar Azmoun）因場外政治爭議與紀律問題被徹底排除在大名單之外。這意味著新任隊長雷米將一肩扛起前場唯一的進攻支點責任。伊朗將極度依賴古多斯（Saman Ghoddos）的中場出球與雷米的護球能力，戰術核心全面轉向高強度的身體對抗與絞殺戰。定位球策略： 點球毫無疑問由雷米操刀。由於缺乏陣地戰的絕對技術優勢，定位球成了伊朗最看重的得分手段。古多斯與老將賈漢巴赫什（Alireza Jahanbakhsh）負責所有的自由球吊入禁區，全面發揮卡納尼（Hossein Kanaani）等高大中後衛的定位球制空權。陣型與戰術風格：巴茲利（Darren Bazeley）率領的紐西蘭主要採取4-2-3-1 陣型。紐西蘭的戰術意圖非常單一，就是傳統的英式打法：透過防守反擊，由兩翼和邊後衛進行大範圍傳中，全力餵球給191公分前鋒伍德。這支球隊的戰術容錯率較低，一旦伍德被對手包夾，進攻容易陷入停滯。定位球策略： 伍德是這支球隊的絕對領袖，也是第一點球手。中場核心辛格（Sarpreet Singh）或加貝特 （Matthew Garbett）負責掌控角球與自由球的發球權，他們的唯一目標就是精準找到伍德、賓登（Tyler Bindon）或伯克薩爾（Michael Boxall）這些在禁區內具備絕對身高優勢的球員進行頭槌轟炸。門將：庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、拉門斯（Senne Lammens）、彭德斯（Mike Penders）後衛：卡斯塔涅（Timothy Castagne）、德巴斯特（Zeno Debast）、德庫耶佩（Maxim De Cuyper）、德溫特（Koni De Winter）、梅切萊（Brandon Mechele）、梅烏涅爾（Thomas Meunier）、恩科伊（Nathan Ngoy）、賽斯（Joaquin Seys）、泰亞特（Arthur Theate）中場：德布勞內（Kevin De Bruyne）、奧納納（Amadou Onana）、拉斯金（Nicolas Raskin）、蒂耶萊曼斯（Youri Tielemans）、范內肯（Hans Vanaken）、韋素（Axel Witsel）前鋒：德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）、杜庫（Jeremy Doku）、斐迪南-帕爾多（Matias Fernandez-Pardo）、盧卡古（Romelu Lukaku）、盧克巴基奧（Dodi Lukebakio）、莫雷拉（Diego Moreira）、薩勒馬克思 （Alexis Saelemaekers）、特羅薩德（Leandro Trossard）門將： 謝納維（Mohamed El Shenawy）、舒比耶（Mostafa Shobier）、索利曼（El Mahdy Soliman）、阿拉（Mohamed Alaa）後衛： 哈尼（Mohamed Hany）、T.阿拉（Tarek Alaa）、法蒂（Hamdy Fathy）、拉比亞（Rami Rabia）、易卜拉欣（Yasser Ibrahim）、阿卜杜勒馬吉德（Hossam Abdelmaguid）、阿卜杜勒莫南（Mohamed Abdelmonem ）、法圖赫（Ahmed Fatouh ）、哈菲茲（Karim Hafez）中場： 阿提亞（Marwan Attia ）、拉辛（Mohannad Lasheen）、東加（Nabil Emad Donga）、薩伯（Mahmoud Saber 塔）、齊佐（Ahmed Sayed Zizo）、阿舒爾（Emam Ashour）、齊科（Mostafa Abdelraouf Ziko）、特雷澤蓋（Mahmoud Trezeguet ）、阿德爾（Ibrahim Adel ）、哈桑（Haitham Hassan）、沙拿（Mohamed Salah）前鋒： 馬爾穆什（Omar Marmoush）、阿卜杜勒卡里姆（Hamza Abdelkarim）門將：貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）、尼亞茲曼德（Payam Niazmand）、侯賽尼（Hossein Hosseini）後衛：哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）、M.穆罕默迪（Milad Mohammadi）、內馬蒂（Ali Nemati）、哈利勒扎德（Shojae Khalilzadeh）、卡納尼（Hossein Kanaani）、艾里（Danial Eiri）、雷扎伊安（Ramin Rezaeian）、哈爾達尼（Saleh Hardani）中場：古多斯（Saman Ghoddos）、埃扎圖拉希（Saeid Ezatolahi）、戈爾巴尼（Mohammad Ghorbani）、切什米（Rouzbeh Cheshmi）、拉扎吉尼亞（Amirmohammad Razzaghinia）、莫赫比（Mohammad Mohebi）、托拉比（Mehdi Torabi）、加耶迪（Mehdi Ghayedi）、賈漢巴赫什（Alireza Jahanbakhsh）、尤塞菲（Aria Yousefi）前鋒：塔雷米（Mehdi Taremi）、侯賽因扎德（Amirhossein Hosseinzadeh）、阿里普爾（Ali Alipour）、莫甘盧（Shahriyar Moghanlou）、埃克特（Dennis Eckert）門將：克羅科姆（Max Crocombe）、保爾森（Alex Paulsen）、沃德（Michael Woud）後衛：佩恩（Tim Payne）、 弗里斯（Francis De Vries ）、賓登（Tyler Bindon）、 伯克薩爾（Michael Boxall）、凱卡斯（Liberato Cacace）、皮耶納克（Nando Pijnaker）、瑟爾曼（Finn Surman）、艾略特（Callan Elliot）、史密夫（Tommy Smith）中場：貝爾（Joe Bell）、加貝特（Matt Garbett）、斯塔梅尼克（Marko Stamenic）、辛格（Sarpreet Singh）、魯佛（Alex Rufer）、托馬斯（Ryan Thomas）前鋒：伍德（Chris Wood）、(Nottingham Forest), 賈斯特（Eli Just）、巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）、韋恩（Ben Waine）、奧德（Ben Old）、麥考瓦特（Callum McCowatt）、 藍道爾（Jesse Randall）、貝利斯（Lachlan Bayliss）