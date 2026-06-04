第三作戰區持續於宜蘭地區實施「無人機實彈射擊暨天馬操演」，今（4）日由陸軍聯兵584旅反甲排執行拖式2A飛彈鑑測射擊及拖式2B飛彈驗證射擊，透過實戰化訓練課目，檢視部隊反裝甲作戰能力與訓練成果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
射擊前，陸軍聯兵584旅反甲排官兵依程序完成拖式2A及2B飛彈檢查、系統測試及射前整備作業，逐項確認飛彈及發射系統狀況，確保各項裝備性能正常。過程中，官兵落實各項檢查程序與安全規範，為後續射擊任務奠定良好基礎。隨後實施拖式2A飛彈鑑測射擊及拖式2B飛彈驗證射擊，官兵於射擊指揮官下達命令後迅速完成目標獲得、瞄準及接戰程序，展現嫻熟的武器操作能力，驗證反甲部隊訓練成效。

第三作戰區表示，拖式飛彈實彈射擊是反甲部隊重要訓練課目之一，透過鑑測及驗證射擊，檢視官兵對武器系統操作、目標獲得及接戰程序的熟練程度，確保部隊具備遂行反裝甲作戰任務能力。

第三作戰區指出，部隊平時即依訓練計畫落實各項專長訓練與實戰化演練，藉由實彈射擊驗證訓練成果，使官兵熟稔武器性能及作戰程序，持續提升部隊應變能力與整體作戰效能。

▲拖式2A飛彈實彈射擊。（圖／軍聞社提供）
▲拖式2A飛彈實彈射擊。（圖／軍聞社提供）
▲拖式2B飛彈實施頂攻射擊命中目標。（圖／軍聞社提供）
▲拖式2B飛彈實施頂攻射擊命中目標。（圖／軍聞社提供）
▲拖式2A飛彈命中目標。（圖／軍聞社提供）
▲拖式2A飛彈命中目標。（圖／軍聞社提供）

相關新聞

北市某國小爆學生持刀傷人！議員曝通報沒用　蔣萬安允諾改善

Altius-600M無人機首度射擊海上目標　命中率100%

21共機「戰備警巡」擾台　國軍曝狙擊手莢艙全程監控無人機照

T-34教練機服役40年事故多　專家：新機國機國造空軍恐頭痛30年

呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...