我是廣告 請繼續往下閱讀

原創選秀節目《宇宙啦啦隊》上週才剛選出9人女團「W!nky」正式出道，沒想到成團不到一週，成員妃妃被網友爆料，大學時跟已婚老師大談師生戀，掀起外界熱議，今（4）日她發聲明回應「其中部分內容與事實不符」，接著宣布退出團體，出道僅6天便結束偶像生涯，而官方稍早證實消息，確定妃妃不會跟著團體一起活動。妃妃原先從《宇宙啦啦隊》18位參賽者中脫穎而出，成功擠進最終出道名單，成為W!nky九名成員之一，沒想到團體才剛確定出道，就有網友挖出她過去疑似和已婚老師談起師生戀，爆料在網路上迅速延燒。面對爭議，妃妃今日透過聲明表示，對於事件占用社會資源深感抱歉，並強調網路上流傳的部分內容與事實有所出入，她指出，相關紛爭早已進入法律程序，希望外界不要過度揣測或散播未經證實的資訊，不過因為不想影響跟自己一起工作的夥伴，「我決定暫時退出團體活動。感謝團體成員、幕前幕後工作人員這段時間的照顧與陪伴。」風波擴大後，《宇宙啦啦隊》製作單位也證實妃妃暫停W!nky的演藝活動，至於W!nky其餘成員，包括艾莉兒、叩叩、魚肉、靚靚、海莉、Lydia、慢慢及紀欣伶，未來活動則將按照原定計畫進行，不受此次事件影響。