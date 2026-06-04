遲到的梅雨終於來了！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（4）晚表示：「梅雨來襲倒數」，南海低壓預計今晚至週五（5 日）上午穿越台灣南部或恆春近海，也替西南季風開了路，讓台灣週末各地率先開炸陣雨，更將無縫接軌下週報到的梅雨鋒面，前後9天都是多雨的氣候型態。
南海低壓最新動向！穿越台灣北上、不排除成颱撲日
關於這個南海低壓的動向，今夜通過台灣之後，在太平洋高壓導引下，低氣壓將持續朝東北移動，預計今（4）日夜晚至明（5）日上午間通過台灣南部上空或恆春近海，隨後進入台灣東部海域並加速北上。
台灣颱風論壇稍早也表示，根據目前的模式資料顯示，這個低氣壓系統離開台灣後有進一步增強的空間，不排除在東北方海域發展為颱風，並於本週末穿越日本。
台灣梅雨時程全攻略！從「前菜」到「主菜」一次看
針對接下來長達9天的天氣變化，台灣颱風論壇也整理出降雨時程：
週五至週日（5 日至 7 日）「梅雨前菜」
受低壓影響且鋒面接近，南部、台東首當其衝，將出現整天陣雨不斷的情況；其他地區則以午後雷雨為主。大台北與中部以北山區需特別防範短延時豪雨、雷擊及強陣風。
下週一（8 日）梅雨正式來襲
度過雨水混雜的週末，下週初起「滯留鋒面」壓境。這波鋒面預估將在台灣附近南北擺盪將近一週，全台都將迎來容易下雨的日子。若鋒面與西南季風配合良好，部分地區可能出現持續性降雨。
下週二至週四（9 日至 11 日）降雨最劇烈
受到滯留鋒面與西南風雙重影響，此階段水氣最為豐沛。西半部及東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率；同時，各地高溫也將下滑至 27 到 31 度。
下週五至週日（12 日至 14 日）天氣仍極不穩定
鋒面持續影響，全台天氣依舊極不穩定，易有劇烈天氣發生。
台灣颱風論壇最後也認為，具體的雨區分布與累積雨量仍需「且戰且走」觀察。梅雨季到來算是確定，對近期水情仍偏緊張的地區而言，這或許也是近期最值得期待的好消息。
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關於這個南海低壓的動向，今夜通過台灣之後，在太平洋高壓導引下，低氣壓將持續朝東北移動，預計今（4）日夜晚至明（5）日上午間通過台灣南部上空或恆春近海，隨後進入台灣東部海域並加速北上。
台灣颱風論壇稍早也表示，根據目前的模式資料顯示，這個低氣壓系統離開台灣後有進一步增強的空間，不排除在東北方海域發展為颱風，並於本週末穿越日本。
針對接下來長達9天的天氣變化，台灣颱風論壇也整理出降雨時程：
週五至週日（5 日至 7 日）「梅雨前菜」
受低壓影響且鋒面接近，南部、台東首當其衝，將出現整天陣雨不斷的情況；其他地區則以午後雷雨為主。大台北與中部以北山區需特別防範短延時豪雨、雷擊及強陣風。
下週一（8 日）梅雨正式來襲
度過雨水混雜的週末，下週初起「滯留鋒面」壓境。這波鋒面預估將在台灣附近南北擺盪將近一週，全台都將迎來容易下雨的日子。若鋒面與西南季風配合良好，部分地區可能出現持續性降雨。
下週二至週四（9 日至 11 日）降雨最劇烈
受到滯留鋒面與西南風雙重影響，此階段水氣最為豐沛。西半部及東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率；同時，各地高溫也將下滑至 27 到 31 度。
下週五至週日（12 日至 14 日）天氣仍極不穩定
鋒面持續影響，全台天氣依舊極不穩定，易有劇烈天氣發生。
台灣颱風論壇最後也認為，具體的雨區分布與累積雨量仍需「且戰且走」觀察。梅雨季到來算是確定，對近期水情仍偏緊張的地區而言，這或許也是近期最值得期待的好消息。