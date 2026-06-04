我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職籃大聯盟（TPBL）總冠軍賽第6戰今（4）日在新莊體育館點燃戰火，處於2：3落後絕境的福爾摩沙夢想家，靠著湯普金斯在決勝階段連狂砍10分的神蹟，最終以91：88續命成功。兩隊在系列賽戰成3：3平手，確定將連兩年將總冠軍戰逼入史詩級的「搶七大戰」。面對外界連日來質疑「G5突然變陣」的質疑聲浪，新北國王代理總教練洪志善無奈反問：「哪一個白痴教練會在二連勝去變陣的？只有我，因為我有不得不的苦衷。」新北國王原先在冠軍系列賽握有3：1的絕對聽牌優勢，卻接連輸球被夢想家追平。由於國王在第5戰讓最強洋將杰倫休息、換上飛米，導致網路上充斥著「教練團放水」等惡毒批評。今日賽前國王GM毛加恩透露「洪志善有苦衷卻想自己扛」的內幕時，洪志善賽後無奈反問：「我要講什麼？球迷對我有意見？我是没有放洋將嗎？我放的是3個洋將耶，難道我們不把飛米當人嗎？飛米在我們球隊也是很好的得分手啊，我們也用他贏過啊。」洪志善接著吐露自己身為教頭的責任與委屈：「難道我要直接跟夢想家說，我們球隊有人受傷、我們有人怎麼樣嗎？勝負本來就教練要扛，不會是球員。大家一直揪著我第5戰為什麼要變陣，哪一個白痴教練會在二連勝去變陣？只有我。啊我有不得不的苦衷，要不然我好好的，幹嘛無聊去變陣？」其實杰倫不能打G5是因為腰傷，而他賽後談到自己的傷勢時表示：「我硬撐過了這場比賽。我們有非常棒的防護團隊在幫我處理。既然都已經打到總冠軍賽了，沒有比現在更重要的時刻，我已經準備好為接下來的終局之戰付出一切。」從3：1被追到3：3，外界普遍認為國王隊的士氣已跌入谷底。不過，洪志善卻表現得十分坦然，認為國王骨子裡就是有一股「逆風前行」的韌性。「在系列賽開始前，我們的目標就是在夢想家兩個客場先拿下一場，我們本來就是Underdog。」洪志善直言，士氣一定受影響，但相反地也會變成激勵：「我們這支國王今年不就是一直不被看好的情況下打到現在？G7又有誰想到？沒有人想過。就連我們踏進冠軍賽，也沒有任何季前預測看好我們，但我們還是我們。」曾有過搶七經驗的洪志善強調，球隊今年就是處於「關關難過關關過」的狀態，球員早就習慣這種高張力的窒息比賽，他非常期待大家在G7的絕地反彈。