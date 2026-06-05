ㄇㄤˊ

ㄓㄨㄥˋ

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▲台灣也流傳著在芒種這天觀測是否會下大雷雨，如果有則代表今年會是個豐收年，反之，則可能農收不盡理想。（圖／記者葉政勳攝）

▲芒種當天交節氣後，可以進行一次徹底的大掃除，重點清理廚房灶台和廚房門窗，尤其是屬豬和屬猴的女性可以增進財運。（圖／翻攝Google Maps）

今（5）日是二十四節氣中的芒種，不過一堆人都念錯了！根據《國語辭典簡編本》顯示，芒種正確讀音應該為「」。這一天因為穀物在此時節抽穗長芒，故稱為「芒種」，命理專家柯柏成提醒，芒種當天交節氣後，可以進行一次徹底的大掃除，能有效增進財運，《NOWNEWS》整理芒種起源、習俗，還有開運秘訣一次收。芒種讀音是「芒ㄓㄨㄥˋ」，2026年芒種交節氣在6月5日晚上23時48分04秒，農曆四月（小）二十，二十四節氣中的第九個節氣，這個時候太陽到達黃經75°。芒種本意是指稻穗吐穗結實，開始長出細芒，此時農家可以準備收割農作物，並準備下一期的播種。此時也是台灣地區芒果的收成期，因此有著「芒種夏至，檨仔落蒂」的俗諺。台灣自古是農業社會，雨水是灌溉農作物的重要水源，所以台灣也流傳著在芒種這天觀測是否會下大雷雨，如果有則代表今年會是個豐收年，反之，則可能農收不盡理想，因此有著「芒種逢雷美亦然，端陽有雨是豐年」的俗諺。命理專家柯柏成建議，芒種當天交節氣後，可以進行一次徹底的大掃除，重點清理廚房灶台和廚房門窗，尤其是屬豬和屬猴的女性可以增進財運。芒種是「行動與播種」的時節，主動出擊最容易見效，如果要轉職的就在交節氣後盡快遞出履歷，員工想跟老闆談加薪、業務想跟客戶催單下定、學生跟教授討論論文方向，都是一樣的意思，盡早在交節氣後主動出擊不用觀望也不需要顧慮，命理專家邱彥龍指出，芒種期間最旺的星是月亮、木星、金星、火星跟土星，會擁有強大的貴人運，能讓資產變大，且讓財富慢慢增長，只要把情緒與本心守住、不被外界影響，少點衝動、多確認，不要胡思亂想或自我腦補，運勢就會蒸蒸日上。