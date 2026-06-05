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NBA總決賽首戰，聖安東尼奧馬刺隊在領先大好局勢下，最終遭紐約尼克隊逆轉，以些微差距吞下敗仗。賽後，擔任轉播球評的前尼克球星林書豪，針對馬刺隊末節的進攻策略提出犀利見解，直指球隊過度依賴維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）單打，是導致崩盤的主因。回顧比賽，馬刺隊在上半場一度握有14分領先優勢，但下半場進攻嚴重當機，全隊在下半場淨輸尼克17分。林書豪在ESPN的《SportsCenter》節目中表示，他對於馬刺第四節的進攻佈局感到困惑。「第四節的進攻策略顯然出了問題，馬刺過於依賴文班亞馬的單打，」林書豪分析道，「這讓每一次進攻都顯得非常艱難、充滿對抗，球的流動性明顯不足。」他強調，尼克隊防守端由米切爾·羅賓遜（Mitchell Robinson）與卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）坐鎮，面對陷入疲態的文班亞馬，尼克防守組採取了針對性佈防。林書豪呼籲馬刺教練團應提供更多元化的戰術，「我們可以安排更多無球跑動、掩護或是讓後衛幫他擋拆嗎？必須創造不同的進攻戰術，別讓防守方每次都能輕鬆預判。」文班亞馬在此役雖攻下26分、12籃板，但全場21投僅6中，進攻效率在關鍵時刻受限。反觀尼克隊，明星後衛傑倫·布朗森（Jalen Brunson）末節獨拿13分，全場砍下30分，成為勝負的分水嶺。除了先發核心的進攻選擇，林書豪也對馬刺隊的板凳調度提出質疑，特別是針對本季最佳第六人凱爾登·強森（Keldon Johnson）的使用。「板凳球員的貢獻至關重要。強森本場比賽只打了8分鐘，卻給了哈里森·巴恩斯（Harrison Barnes）太多上場時間，這令人不解。」林書豪認為，球隊若想在總決賽贏球，必須依靠更多球員挺身而出。儘管哈珀（Dylan Harper）從替補出發攻下16分表現優異，但球隊仍需凱爾登·強森找回得分手感。馬刺與尼克系列賽首戰結果顯示，面對擁有堅強防守的尼克隊，馬刺若無法修正過度依賴單打的進攻模式，爭冠之路將極為嚴峻。雙方將於6月5日進行系列賽第二戰，馬刺勢必得在戰術與調度上做出調整，力求在回到紐約客場前扳平戰局。