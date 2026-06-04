2026年美加墨世界盃開踢進入倒數，但要進場觀賽的球迷要注意了，國際足球總會（FIFA）最後關頭大轉彎，禁止攜帶有可重複使用的環保水壺進入球場，只能在球場內部購買，且美國南部經常飆到攝氏30度高溫，引發外界擔憂。
世界盃場地飆高溫 禁帶水壺引擔憂
NBC報導，FIFA發言人4日發表聲明表示，「FIFA做出禁止攜帶水瓶進場的決定，是為了防止球員與與會者面臨風險與受傷。基於安全考量，其中幾處場館本來就已經禁止攜帶外部水瓶，而FIFA正將此一考量全面應用於本屆世界盃的所有比賽球場。」
由於本屆世界盃錦標賽期間由美國、墨西哥、加拿大聯合主辦，在美國（United States）南部部分地區，6月與7月的白天氣溫經常攀升至攝氏29.4度以上，炎熱高溫將成為重大議題。
FIFA表示目前正與各個主辦城市委員會及地方當局密切合作，針對前往球場的球迷研擬高溫緩解因素，其中可包括在球場周邊區域提供噴霧站、風扇、補水站、降溫帳篷等資源。
只能在球場內買水 球迷開噴FIFA搶錢
這也代表球迷無法在球場內的飲水機裝水，若需要飲用水，則必須在球場內部購買。FIFA稱販售價格將不會超過場館的標準費率。
FIFA這項新規定也引發球迷團體強烈反彈，痛批：「接下來呢？是不是連防曬乳也要禁止，強迫球迷只能在球場裡買？考慮到球場會有多熱，而且許多都是露天場地，就該讓想帶水瓶的球迷進場。支持者自然會立刻聯想到，這只是最新一種搶錢的手法。」
在此之前，許多球迷早已對參加本屆錦標賽的開銷表達不滿，紛紛抱怨昂貴的門票與旅費。
FIFA的球場政策針對部分液體保留了有限的豁免名額。球迷可為每位孩童攜帶容量不超過1公升的嬰兒奶粉或無菌水容器；因醫療原因所需的液體亦獲允許，前提是容量不得超過500毫升，且必須隨附英文、法文或西班牙文的醫療證明，同時需要使用該液體的當事人親自到場。
不只水壺不能帶 罐頭、喇叭、擴音器也禁止
FIFA也已經更新概述禁帶物品與觀眾規則的《球場行為準則》（Stadium Code of Conduct），原規定球迷「可攜帶容量不超過1公升、透明且排空的環保塑膠水瓶進入球場」，但在新版規定中，明確規定場館內不再允許攜帶可重複使用的環保水瓶。
此外，其餘諸如瓶子、杯子、罐子和罐頭等物品也一併禁止帶入球場，以防止因遭到投擲而造成受傷風險。
此外，除武器、煙火以外，氣球以及「會產生噪音或其他過度大聲聲響的裝置，例如大喇叭（vuvuzelas）、哨子、空氣喇叭、擴音器等」，也都禁止攜帶入場。
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NBC報導，FIFA發言人4日發表聲明表示，「FIFA做出禁止攜帶水瓶進場的決定，是為了防止球員與與會者面臨風險與受傷。基於安全考量，其中幾處場館本來就已經禁止攜帶外部水瓶，而FIFA正將此一考量全面應用於本屆世界盃的所有比賽球場。」
由於本屆世界盃錦標賽期間由美國、墨西哥、加拿大聯合主辦，在美國（United States）南部部分地區，6月與7月的白天氣溫經常攀升至攝氏29.4度以上，炎熱高溫將成為重大議題。
FIFA表示目前正與各個主辦城市委員會及地方當局密切合作，針對前往球場的球迷研擬高溫緩解因素，其中可包括在球場周邊區域提供噴霧站、風扇、補水站、降溫帳篷等資源。
只能在球場內買水 球迷開噴FIFA搶錢
這也代表球迷無法在球場內的飲水機裝水，若需要飲用水，則必須在球場內部購買。FIFA稱販售價格將不會超過場館的標準費率。
FIFA這項新規定也引發球迷團體強烈反彈，痛批：「接下來呢？是不是連防曬乳也要禁止，強迫球迷只能在球場裡買？考慮到球場會有多熱，而且許多都是露天場地，就該讓想帶水瓶的球迷進場。支持者自然會立刻聯想到，這只是最新一種搶錢的手法。」
在此之前，許多球迷早已對參加本屆錦標賽的開銷表達不滿，紛紛抱怨昂貴的門票與旅費。
FIFA的球場政策針對部分液體保留了有限的豁免名額。球迷可為每位孩童攜帶容量不超過1公升的嬰兒奶粉或無菌水容器；因醫療原因所需的液體亦獲允許，前提是容量不得超過500毫升，且必須隨附英文、法文或西班牙文的醫療證明，同時需要使用該液體的當事人親自到場。
不只水壺不能帶 罐頭、喇叭、擴音器也禁止
FIFA也已經更新概述禁帶物品與觀眾規則的《球場行為準則》（Stadium Code of Conduct），原規定球迷「可攜帶容量不超過1公升、透明且排空的環保塑膠水瓶進入球場」，但在新版規定中，明確規定場館內不再允許攜帶可重複使用的環保水瓶。
此外，其餘諸如瓶子、杯子、罐子和罐頭等物品也一併禁止帶入球場，以防止因遭到投擲而造成受傷風險。
此外，除武器、煙火以外，氣球以及「會產生噪音或其他過度大聲聲響的裝置，例如大喇叭（vuvuzelas）、哨子、空氣喇叭、擴音器等」，也都禁止攜帶入場。
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