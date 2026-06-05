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▲陳勢安（如圖）鬆口若出寫真集尺度應該會跟上一本差不多，直呼：「我上一本尺度已經很大了。」（圖／索尼音樂提供）

昨（4）日是陳勢安的生日，特別舉辦發片和慶生派對記者會，他特別穿上超過15公分厚底高跟鞋現身，並展露出精壯的手臂，看似健身有成。陳勢安也透露近期在積極增肌，已成功增加約2公斤、體脂約13%，為了活動努力維持最佳狀態，讓粉絲看了瘋狂敲碗再出寫真集；除了秀出好身材讓大家大飽眼福，陳勢安也以新歌〈給我一槍〉的MV搶先首映，做為送給粉絲的禮物。陳勢安相隔兩年多發行新專輯《我墜落你自由》，收錄10首如同男人說不出口的心聲的歌曲，主打歌〈給我一槍〉MV在記者會上搶先首映，讓現場粉絲又驚又喜。此外，有著精壯身材的陳勢安，以全新造型現身，不僅穿著超過15公分厚底的高跟鞋亮相，服裝剪裁露出超壯手臂，他透露目前在增肌，且已增加約2公斤，體脂目前約13%。為了回饋長期支持他的粉絲們，陳勢安今年和粉絲一起共度生日，現場公布粉絲許下的三大心願，包括「出寫真集」、「垃圾食物吃播」以及「跳女團舞」。對於粉絲許願再出寫真集，陳勢安坦言目前還沒認真想過，但如果大家敲碗的話願意全力以赴，鬆口尺度應該會跟上一本差不多，直呼：「我上一本尺度已經很大了。」至於「跳女團舞」，這讓陳勢安面露難色說：「很多粉絲留言給我說想看我跳女團舞，但真的太逼人了！」對此主持人率先示範了女團舞步必備回眸動作，他硬著頭皮挑戰可愛扭動的舞姿，最後陳勢安忍不住說：「這個打槍！」讓笑翻全場。陳勢安新專輯《我墜落你自由》，6/5數位上架、實體專輯開始預購，主打歌〈給我一槍〉MV於同日正式上架。