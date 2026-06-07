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▲周星馳（左）和羅慧娟（右）合演TVB古裝劇《蓋世豪俠》，因而結緣，自此隱瞞外界，低調交往了3年。（圖／翻攝自微博）

▲羅慧娟（如圖）曾對周星馳提結婚卻被傷透心，後來一度曾罹患憂鬱症，好不容易走出陰霾，也與新加坡商人結婚，卻很快就發現罹患癌症。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳走紅演藝界快40年，和一些女星傳過緋聞，卻從來沒有結婚。（圖／翻攝自頭佑佑哦微博）

在影壇紅極一時的「星爺」周星馳，曾與好幾位女星因合作傳出戀情，但沒有一段修成正果，包括朱茵、莫文蔚等緋聞舊愛，最終都在別人的身上才找到幸福。其實他被傳有一個真正想結婚的人，就是在TVB工作時結緣的羅慧娟，兩人曾瞞著外界偷戀3年，羅慧娟甚至一度跟周星馳提過結婚，卻被他回以「神經病」做為答案，成了感情走不下去的關鍵，最終羅慧娟另嫁他人卻罹癌早逝，留下永遠的遺憾。羅慧娟雖然比周星馳晚進TVB，演出的第一齣戲《書劍恩仇錄》就被派演女主角之一霍青桐，起步非常高，此時的周星馳還只是劇集中的男配角。雖然羅慧娟出道即高峰，觀眾對於新人掛帥的《書劍》反應不算理想，但羅慧娟卻成了一群新秀中表現較獲讚賞的，因而TVB繼續捧她當女主角，她和周星馳剛開始結緣，彼此的高度並不對等，可是在兩人交往3年之中，都動過結婚的念頭，可惜羅慧娟主動提，卻被周星馳罵了「神經病」。周星馳曾經在TVB從龍套熬到當上男主角，這段艱困的歷程使他不輕易為了私人感情犧牲事業，他和羅慧娟再次合作的《蓋世豪俠》總算讓他大受歡迎，兩人也決定低調交往，戀情成為公開的祕密。沒多久，周星馳據傳對導演劉鎮偉提過想結婚，劉鎮偉要他想清楚，他到最後決定選擇事業。不料到了交往的第3年，羅慧娟卻跟他提結婚，此時他的電影事業已如日中天，票房罕有匹敵，已和周潤發、成龍等巨星平起平坐，這時放下事業、走入家庭，真的是很奇怪，他當然不會答應，卻是以「神經病」來回答她，讓她非常受傷，決定結束這段感情。後來周星馳繼續是電影圈的星爺，和一堆女星拍片傳緋聞，羅慧娟卻接連遭逢投資失敗負債、潛水意外造成左耳完全失聰等打擊，再次跟周星馳見到面，他只能關心她的耳朵還好嗎。之後的幾年，羅慧娟一度染上憂鬱症，痛苦到想輕生，後來才在好友與新加坡金融界人士劉志敏的鼓勵下走出陰霾，她也和劉志敏結婚，卻沒兩年就得知罹患胰臟癌，瞞著外界治療一年多，病情急轉直下，在公開罹癌的幾個月後就去世，享年45歲。周星馳沒有出席羅慧娟的葬禮，只送了一個花圈。上面寫著：「敬獻劉羅慧娟女士。」這是她生前曾在節目中公開希望別人稱呼她的名字，而他遵照了她的遺願。直到2021年，他才在社群網站上首度回應羅慧娟的問題，表示有想念她，可惜兩人最終無緣攜手共度人生。