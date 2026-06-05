中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共有3場比賽，中信兄弟今日回到大本營洲際球場，推出「本土王牌」鄭浩均先發，對決樂天桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler），力拚終止2連敗、主場7連敗；近期吞下3連敗的富邦悍將，今日作客臺北大巨蛋，踢館統一7-ELEVEn獅，由洋投魔力藍（Shawn Morimando）掛帥交手布雷克（Brock Dykxhoorn）；味全龍今日南下澄清湖，正面對決第2名的台鋼雄鷹，「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）強碰後勁（Bradin Hagens）。《NOWnews》整理出6月5日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月5日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前上半封王魔術數字M10，今日正面對決龍隊，若能獲勝，魔術數字將減至M9，若另一地悍將不敵獅隊，龍隊魔術數字將減至M8。
兄弟、桃猿都想止敗 鄭浩均對決艾菩樂
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名墊底，今日推出「本土王牌」鄭浩均先發，本季出賽9場，拿下3勝3敗，防禦率5.21。鄭浩均本季與桃猿有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.84。
桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂（Tyler Eppler）掛帥，本季出賽9場，拿下1勝7敗，防禦率4.02。艾菩樂本季與兄弟有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率14.40。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將推魔力藍止3連敗 對決獅隊布雷克
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽8場，拿下2勝4敗，防禦率1.87。布雷克本季與悍將有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.40。
悍將目前排名第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽9場，拿下3勝3敗，防禦率2.13。魔力藍本季與獅隊有過2次交手，皆是無關勝敗，對戰防禦率4.91。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊正面對決雄鷹 伍鐸掛帥戰後勁
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.89。後勁本季與龍隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率15.43。
龍隊目前排名第1，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥，本季出賽7場，拿下1勝1敗，防禦率3.83。伍鐸本季與雄鷹有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率3.00。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/5中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：40%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：60%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：40%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
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📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月5日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|46
|31-15-0
|0.674
|M10
|2
|台鋼雄鷹
|46
|25-20-0
|0.556
|5.5
|3
|富邦悍將
|43
|23-20-1
|0.535
|6.5
|4
|統一獅
|46
|23-22-1
|0.511
|7.5
|5
|樂天桃猿
|44
|18-25-1
|0.419
|11.5
|6
|中信兄弟
|45
|13-31-1
|0.295
|17
兄弟、桃猿都想止敗 鄭浩均對決艾菩樂
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名墊底，今日推出「本土王牌」鄭浩均先發，本季出賽9場，拿下3勝3敗，防禦率5.21。鄭浩均本季與桃猿有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.84。
桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂（Tyler Eppler）掛帥，本季出賽9場，拿下1勝7敗，防禦率4.02。艾菩樂本季與兄弟有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率14.40。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽8場，拿下2勝4敗，防禦率1.87。布雷克本季與悍將有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.40。
悍將目前排名第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽9場，拿下3勝3敗，防禦率2.13。魔力藍本季與獅隊有過2次交手，皆是無關勝敗，對戰防禦率4.91。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.89。後勁本季與龍隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率15.43。
龍隊目前排名第1，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥，本季出賽7場，拿下1勝1敗，防禦率3.83。伍鐸本季與雄鷹有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率3.00。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：40%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：60%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：40%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。