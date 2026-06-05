我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026年中職戰績表（截至6月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 46 31-15-0 0.674 M10 2 台鋼雄鷹 46 25-20-0 0.556 5.5 3 富邦悍將 43 23-20-1 0.535 6.5 4 統一獅 46 23-22-1 0.511 7.5 5 樂天桃猿 44 18-25-1 0.419 11.5 6 中信兄弟 45 13-31-1 0.295 17

🟡戰績小提示：

▲樂天桃猿近期吞下2連敗，今日推出洋投艾菩樂先發對決中信兄弟，除了要替球隊止敗，也要搶個人本季第2勝。（圖／樂天桃猿提供）

▲富邦悍將近期吞下3連敗，今日推出洋投魔力藍先發，交手統一獅，目標替球隊終止連敗。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）

▲味全龍「本土洋投」伍鐸今日先發交手台鋼雄鷹，力拚本季第2勝，還要替球隊減少上半季封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.5.12）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共有3場比賽，中信兄弟今日回到大本營洲際球場，推出「本土王牌」鄭浩均先發，對決樂天桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler），力拚終止2連敗、主場7連敗；近期吞下3連敗的富邦悍將，今日作客臺北大巨蛋，踢館統一7-ELEVEn獅，由洋投魔力藍（Shawn Morimando）掛帥交手布雷克（Brock Dykxhoorn）；味全龍今日南下澄清湖，正面對決第2名的台鋼雄鷹，「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）強碰後勁（Bradin Hagens）。龍隊目前上半封王魔術數字M10，今日正面對決龍隊，若能獲勝，魔術數字將減至M9，若另一地悍將不敵獅隊，龍隊魔術數字將減至M8。🟡洲際賽事、開賽時間18：35兄弟目前排名墊底，今日推出「本土王牌」鄭浩均先發，本季出賽9場，拿下3勝3敗，防禦率5.21。鄭浩均本季與桃猿有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.84。桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂（Tyler Eppler）掛帥，本季出賽9場，拿下1勝7敗，防禦率4.02。艾菩樂本季與兄弟有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率14.40。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽8場，拿下2勝4敗，防禦率1.87。布雷克本季與悍將有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.40。悍將目前排名第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽9場，拿下3勝3敗，防禦率2.13。魔力藍本季與獅隊有過2次交手，皆是無關勝敗，對戰防禦率4.91。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.89。後勁本季與龍隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率15.43。龍隊目前排名第1，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥，本季出賽7場，拿下1勝1敗，防禦率3.83。伍鐸本季與雄鷹有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率3.00。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍洲際球場（室外球場）氣溫：28至29度降雨機率：40%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：28至29度降雨機率：60%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：28至29度降雨機率：40%