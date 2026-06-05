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NBA總冠軍賽首戰昨（4）日點燃戰火，紐約尼克在客場以105：95擊敗聖安東尼奧馬刺。這場焦點大戰賽後，《ESPN》節目迎來重磅嘉賓，那就是多倫多暴龍冠軍成員、曾在紐約掀起「林來瘋」的林書豪。他在節目中以分析師的身份與主持人范佩特（Scott Van Pelt）對談，指出尼克能頂住馬刺反撲的終極關鍵，正是休賽季換來的大中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。節目開場，主持人范佩特笑稱兩人在場下做滿四節筆記，但到了其實95%都用不到，並詢問林書豪對於尼克在主控布朗森（Jalen Brunson）遭到嚴防下仍能多點開花奪勝，最令人印象深刻的地方是什麼？林書豪首先點名布朗森無庸置疑的巨星價值：「關鍵先生布朗森在決戰時刻就是有能力接管比賽，那種殺手心態是第一部分。」此外，林書豪更高度讚賞防守悍將哈特（Josh Hart）的無私貢獻，「他全場只出手5次、僅拿3分，卻是尼克全隊籃板、助攻、抄截的領先者。在我看來，哈特就是這支尼克的『心臟與靈魂』。」不過，最讓林書豪感到驚豔的，是唐斯在禁區對馬刺當家巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）的限制。唐斯此役砍下18分、12籃板，林書豪直言：「這系列賽的關鍵就是唐斯。他的防守真的太強了，整場都讓文班亞馬打得很難受，第四節斑馬想單打卻根本打不動他。」林書豪觀察到，唐斯外線出手速度變快，首節還頻頻衝擊禁區，在體能上徹底消耗了文班亞馬，逼得馬刺第二節後半甚至不敢讓文班亞馬出來防守擋拆。林書豪更進一步向觀眾解析尼克的進階戰術戰略。他指出，馬刺為了應對布朗森的突破，被迫採用「Scram switch」戰術，當馬刺後衛轉去盯防唐斯時，唐斯立刻衝入禁區錯位強攻籃板：「如果你看進階數據，這場比賽最大的差異就在於『二次進攻得分』，這很大一部分要歸功於唐斯。」