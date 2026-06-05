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聖安東尼奧馬刺在總冠軍賽首戰於下半場崩盤，最終以 95：105 輸給紐約尼克。賽後，受邀擔任《ESPN》賽後特別分析師的林書豪，針對馬刺下半場淨輸17分的慘況精準分析了戰術。林書豪直言，馬刺第四節戰術「太過單調枯燥」，一味將球塞給文班亞馬（Victor Wembanyama）單打，不僅效率低，更會讓他徹底累壞。馬刺隊當家球星文班亞馬此役手感掙扎，全場21投僅6中。林書豪在節目中直言不諱地表示：「我不喜歡馬刺比賽後期的進攻計畫。第四節文班亞馬太多單打了。在尼克中鋒唐斯的防守下，馬刺每一次進攻都顯得極其艱難、吃力，且受到干擾。」林書豪為馬刺教練團見招拆招，提出具體的戰術修正建議：「當時文班亞馬已經明顯累了。我們能不能讓他參與更多自發性、直覺式的戰術？能不能讓他多設掩護、甚至讓後衛反過來幫他單擋？馬刺必須創造出不同的進攻變化，不能每次推進前場都用一模一樣的招式，讓尼克太好防守。」除了戰術單調，林書豪也對馬刺教練團的球員輪替調度提出質疑。他特別點名本季的「年度最佳第六人」強森（Keldon Johnson）此役竟然只上場了短短8分鐘，大部分時間都給了老將巴恩斯（Harrison Barnes）。林書豪表示：「我不確定教練團的調度發生了什麼事，但其他替補球員必須提供不同層次的火力輸出，福克斯（De'Aaron Fox）等人需要挺身而出。」至於前三節表現耀眼、第四節卻一度坐板凳的20歲天才新星哈珀（Dylan Harper），林書豪則給予了極高評價：「他非常沉穩，表現遠超出了實際年紀。」當主持人詢問是否該給哈珀更多上場時間時，林書豪認為：「這不是哈珀或福克斯二選一的問題，他們兩個人甚至可以同時在場。當然卡斯特（Stephon Castle）需要留在場上，但像是瓦賽爾（Devin Vassell）或尚帕尼（Julian Champagnie）是不是能換下來快速喘口氣？我認為哈珀絕對可以打得更多。馬刺最重要的事情，就是這一切攻勢不能顯得這麼單調無聊。」