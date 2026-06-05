我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者隊台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今（5）日先發交手紐約洋基隊，第2打席從左投羅登 （Carlos Rodon）手中敲出本季首安、首打點，替守護者隊先馳得點，但球隊最終遭到逆轉，以1：2落敗。費爾柴德此役2打數1安打、1打點，選到1次保送也吞下1K，打擊率上升至1成43、OPS.393。此役交手洋基隊，費爾柴德扛先發第6棒、中外野手，2局上首打席面對洋基隊先發投手羅登 ，費爾柴德在2好1壞後連續選掉3顆壞球，獲得本季首個四壞球保送，下一棒關（Steven Kwan）飛球出局，守護者隊留下殘壘。4局上守護者隊展開攻勢，拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲安、哈斯金斯（Rhys Hoskins）選到保送，守護者隊攻佔一、二壘，不過巴札納（Travis Bazzana）被三振、馬蒂內茲（Angel Martinez）飛球出局，得點圈機會也落到費爾柴德身上，鎖定羅登投出的外角變速球，費爾柴德敲出左半邊穿越安打，替守護者隊先馳得點，取得1：0領先，費爾柴德本季首安、首打點入帳。洋基隊在4局下馬上展開反攻，高施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）連續敲安，且發動雙盜壘攻佔二、三壘，齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）高飛犧牲打，替洋基隊扳平比數，雙方形成1：1平手。前6局雙方1：1平手，7局上洋基隊啟動牛棚，左投海德瑞克（Brent Headrick）登板，遇到的首名打者就是費爾柴德，5顆球全部攻擊打者外角高位置，最終將費爾柴德三振出局。洋基隊則是在7局下突破平手僵局，麥克曼恩（Ryan McMahon）把握得點圈機會，敲出致勝安打，替洋基隊打下超前分。9局上洋基隊終結者貝德納（David Bednar）登板關門，費爾柴德也被左打的狄羅特（Chase DeLauter）取代，終場洋基隊以2：1險勝守護者隊，費爾柴德全場2打數1安打、1打點，選到1次保送也吞下1K，打擊率上升至1成43、OPS.393。比較令人擔憂的是，費爾柴德連續3場出賽都有吞K，累積7打數被三振6次。