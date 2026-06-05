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▲黃仁勳（中）2024年來台時，也曾帶張忠謀（左）一起去吃寧夏圓環邊蚵仔煎。（圖／寧夏夜市榮譽會長提供）

▲黃仁勳（中）過去光顧詹記水果時，曾和老闆、老闆娘留下合照。（圖／翻攝寧夏夜市詹記水果臉書）

輝達執行長黃仁勳今（5）日將飛抵韓國展開一系列訪韓活動，昨晚他把握最後一天待在台北的時間，去逛寧夏夜市，一下車就去吃了他最愛的圓環邊蚵仔煎，隨後又一路大啖烤香腸、花生捲冰淇淋、豆花等小吃。《NOWNEWS今日新聞》就盤點了黃仁勳昨晚吃的5攤口袋名單，帶大家一同來看看AI教父的口味。黃仁勳昨晚無懼風雨現身寧夏夜市吃晚餐，老婆、女兒以及YouTuber Lex Fridman也都一同現身，跟著黃仁勳的腳步移動。只見黃仁勳抵達夜市後，就先去「圓環邊蚵仔煎」用餐，這攤是他多次來台幾乎都會去吃的愛店，藏著他童年與爸爸一起吃飯的回憶；昨晚老闆和客人看到黃仁勳到場也都笑得合不攏嘴。黃仁勳吃飽後又接著移動到下一攤，去買自己愛的烤香腸，這次黃仁勳光顧的是「老六高粱香腸蛋餅捲」攤位，買完烤香腸要付錢時，聽到高粱酒香腸只要50元的銅板價，他直呼便宜，直接掏出1000元要老闆不用找了，超級大方。黃仁勳下一站則前往「雅米花生捲冰淇淋」吃冰，挑戰香菜加花生粉的傳統組合，結果黃仁勳試吃後直呼：「香菜不合理，花生粉合理。」可見他也是不愛香菜的族群。而黃仁勳吃完花生捲冰淇淋後，就上車跟現場粉絲說掰掰，大家都以為他要離開了，怎料黃仁勳是移動到「豆花莊」繼續吃，這間也是他來台愛店。而黃仁勳吃完豆花後，再度上車，移動到他之前也多次光顧的「詹記水果攤」大啖香甜水果，只見黃仁勳買了蓮霧、山竹等品項，看到粉絲經過還大方拿蓮霧請客，老闆娘見黃仁勳如此捧場，本來不想跟他收錢，結果黃仁勳火速拿出千元大鈔放在托盤上，讓老闆娘無法拒絕。黃仁勳吃完水果後這才真的離開寧夏夜市，返回飯店休息。據悉，他今日一早將搭乘私人飛機抵達南韓，晚間會前往首爾聖水洞一家烤五花肉餐廳，與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨以及Naver創辦人兼董事長李海珍等韓國主要企業領袖會面。