我是廣告 請繼續往下閱讀

今低壓通過大雨只是前菜！下周梅雨灌全台7天：南部水情將緩解

今至周日（7日）低壓帶移入，以及下周6月8日至6月15日，梅雨鋒面的滯留，都有機會為南部水庫帶來顯著、可觀的入庫雨量。

▲林得恩表示，今至周日（7日）低壓帶移入，以及下周6月8日至6月15日，梅雨鋒面的滯留，都有機會為南部水庫帶來顯著、可觀的入庫雨量。（圖／林老師氣象站）

▲低壓系統通過，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

梅雨下周正式開始！鋒面+西南季風發威雨勢更強

▲下周一起滯留鋒面壓境，梅雨正式開始，預計梅雨鋒面，將在台灣附近南北擺盪將近一週。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

位於南海的低壓系統於今（5）通過南台灣地區，根據氣象專家林得恩表示，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」亦提到，下周一梅雨正式開始，預計將在台灣附近擺盪一周，全台各地需準備面臨容易下雨的日子。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，本周雨勢只是前菜，只是主秀的前奏，下周伴隨在滯留梅雨鋒面上的中尺度對流系統移入，所可能帶來持續性的強風驟雨現象。根據AIFS-ENS今晨最新系集數值模式模擬結果顯示，林得恩指出，今年台灣降雨時空分佈相當不均，一開始春雨雨量就較偏少；就連梅雨也遲到，而且還「北多南少」，導致南部水庫在最需要進帳的時刻，面臨了等無雨的窘境。目前曾文水庫、阿公店水庫的蓄水率都在蓄水率10%以下，烏山頭水庫、南化水庫蓄水率也都分別不足水庫蓄水率的16%及22%，水情的確不如預期。本周與下周連續2波大雨對於水庫水情可望有效緩解，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特」亦提到，今起至周日算是梅雨開始前的前菜，南海低壓通過台灣上空，配合西南季風進場，各地大氣環境不穩定，全台各地容易有午後雷陣雨出現。直面低壓和西南風的南部、台東，預期將整日陣雨不斷，其他地方則以午後雷雨狀況為主，各地要特別注意瞬間較大雨勢。下週一起滯留鋒面壓境，梅雨正式開始，預計梅雨鋒面將在台灣附近南北擺盪將近一週，全台各地準備迎來好一段容易下雨的日子。若鋒面位置與西南季風配合良好，部分地區甚至可能出現持續性降雨或較大雨勢。但特別提醒，具體的雨區和雨勢，仍要且戰且走的觀察，包含西南季風配合程度、鋒面實際位置，都可能影響最終雨區分布與累積雨量。