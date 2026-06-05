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▲曾沛慈今日凌晨緊急發文，透露醫生建議她嗓子休息，因此X秀的演出將由黃燦燦代替。（圖／翻攝自微博@曾沛慈）

女星曾沛慈登上中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）後，人氣再度翻紅。不過疑似因為節目行程太緊湊，導致她身體吃不消，繼之前才坦承罹患急性咽喉炎和鼻炎、以及三公（三次公演）練習時突流鼻血後，她健康再亮紅燈，今日凌晨緊急發文宣布換人唱，原定四公X秀與唐藝昕跨團演出的〈雪人〉，改由隊友黃燦燦上場，她也親揭病況，透露目前嗓子很容易啞掉，唱太久喉嚨就會不舒服，並自責表示：「再次和大家說聲抱歉。」曾沛慈在今日凌晨突發長文，透露自己的嗓子在醫生建議下，需要適當休息，不然可能會導致聲帶受損、長繭等狀況，並宣布這次四公只負責唱兩首歌。曾沛慈進一步透露，在知道自己嗓子無法負荷那麼多歌曲後，第一時間就讓節目組和隊員知道，告知最壞打算就是把歌曲分出去，「我真的擔心如果真的練起來，結果突然倒嗓沒聲音，那反而更對不起大家，反而成為負擔。」而在征得節目組與隊員同意後，曾沛慈團以抽籤形式決定由黃燦燦上場表演X秀，「很抱歉在這麼短的時間內，讓燦燦扛住很不容易的壓力，我想再次和大家說聲抱歉！」曾沛慈也更新自己近況：「很容易啞掉，練唱後也會感覺到喉嚨出現不適感，不能一下子唱太久或使用聲音太久。之前聲帶和旁邊的組織都很腫脹導致聲帶沒辦法好好閉合。」不過她承諾會努力調養、早日恢復健康，並感謝所有支持粉絲、隊友、及節目組。曾沛慈健康再次出異常，也讓粉絲們都非常擔心，並紛紛安慰她不要自責，「我們只願看到健康的妳，無需為此致歉」、「辛苦了姐姐，好好休息一定要養好嗓子啊」、「姐姐好好的，身體健康最重要」、「無論如何身體是最重要的，我們永遠期待妳每一次的表演，不要自責，妳已經很棒很棒很棒了。」