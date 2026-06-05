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▲冼迪琦外型甜美可愛，有不少支持者。（圖／冼迪琦IG@diccc0213）

中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters香港籍成員冼迪琦昨（4）日發文，坦言自己被詐騙了，冼迪琦說她聽從對方的指令，傻傻配合視訊報案，亮出自己的證件、手機號碼、地址等等重要個資，事後才驚覺事情大條。冼迪琦擔心自己的個資會被詐騙集團冒用，製成AI假人，拿去騙其他人，因此她才把詐騙集團的手法公開，希望大家不要上當。冼迪琦在Threads寫下遭詐騙的經過，「我想發出來警惕大家，請大家不要相信任何有可能用AI做出來『我』。簡單來說，就是有自稱政府機構的人打給我說，有人盜用我的名義和手機號碼去做詐騙，然後幫我轉接到公安局報案，然後我就傻傻地相信了…」由於冼迪琦人在台灣，無法到場，所以她真的配合對方所說的「視訊報案」，透過Facetime連線。冼迪琦說視訊的過程，對方有足夠時間看到她的證件，「假設他們已經截圖或拍照保存，擁有我的資訊，包含回鄉證影像（可能被截圖）、姓名、香港手機號碼、台灣地址，有我的圖像和聲音。」她認為詐騙集團完全可以冒用這些個資，複製出一個AI假人，對其他人行騙。冼迪琦內心深感崩潰，直呼：「我真的好笨」，大家看了也紛紛留言安慰她，「不是小迪的錯QQ，你發出來提醒大家已經很勇敢了～ 詐騙集團下地獄！」、「聽過一句話，你還沒被詐騙只是你還沒碰到適合你的劇本，真的不要笑被詐騙的是笨蛋」、「被詐騙其實只是因為你夠善良，所以別難過，正面想你學到一次寶貴經驗」。現年27歲的冼迪琦小的時候當過童星，演過不少港劇，包含《巨輪》、《蘭花劫》、《烈火雄心3》等。長大後她則通過徵選，在2018年進入女子偶像團體AKB48 Team TP，直到2023年才正式畢業。退團後冼迪琦加入Passion Sisters成為練習生，並於2024年3月轉正，在球團應援至今，IG目前有40.8萬粉絲追蹤。