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▲V到昔日戰友影片下罕見發出長文，留言力挺對方。（圖／翻攝自IG@k_kitae_01）

韓國天團BTS成員V（金泰亨），近日被一名自稱跟他一起在新兵訓練所受訓的網友，在網路上分享大量一起受訓的點滴，不料這卻引發部分粉絲不滿，認為過度曝光V的軍中私生活，質疑他是在消費藝人。而V見友人被罵後，罕見發出長文力挺，不僅大讚對方記憶力很好，還鼓勵他說：「讓更多人看見吧，很有趣。」一名網友近日分享多個跟Ｖ一起在新兵訓練所的生活，火速引發熱議，幾乎每部影片都破萬，最高還有破百萬，V也到多個影片下留言：「好久不見，你記憶力真好…」還在得知對方說是最後一個影片後，惋惜表示：「呀，為什麼？要讓更多人知道，很有趣啊，我都不記得了。」而在得知前戰友的影片引發部分粉絲不滿後，V也罕見發長文力挺，他表示會有人喜歡他做的影片，但也有些擔心的視線，「不過我真的看得很開心，人生中一定會有抱著好意做的事情，卻收到各種不同聲音的狀況發生，希望你不要在意所有的聲音。」V也指出，可能是對方一下子上傳太多短影片，才會讓人誤會。V還透露對方當時在小隊中是最強王牌，「跟你一起度過的軍中生活真的很有趣，沒有跟我們一起生活過的人是無法完全理解的，對吧？」並暖心安慰對方不要因為外界爭議而受到壓力，「我怕你煩惱的一直做仰臥推舉，才來留言的，希望可以幫上忙。」V也表示會一直為對方應援，「雖然我不記得你的夢想，但你身材很好，應該是想當健美選手吧？加油～」V特地出面為昔日戰友說話，也讓外界大讚他太暖，紛紛表示：「真的太善良了」、「V是世界上最溫暖的人」、「希望V的貼心回應可以幫助到他，你真的是個很棒的朋友」、「不愧是V，真的好細心又體貼。」