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民進黨智庫新境界文教基金會副董事長邱義仁近日接受媒體訪問時表示，總統賴清德的兩岸主張延續前總統蔡英文路線，也多次重申「維持現狀」。對此，國民黨副主席蕭旭岑日前指出，若邱義仁出手，代表賴政府有意調整兩岸路線，且必然經賴清德同意，這對國民黨是重大警訊。他指出，賴清德若轉向民生經濟並回到蔡英文路線，國民黨恐被迫回到兩岸論述正面交鋒；但賴政府是否真會轉向仍待觀察，國民黨也須先解決內部紛爭。蕭旭岑3日上《下班瀚你聊》表示，外界一看到邱義仁出手，難免「冷汗直流」。若賴政府有意回到蔡英文執政時期的兩岸路線，即便背後由邱義仁操盤，也必然是在賴清德點頭同意下進行。這對國民黨而言，無疑是一項重大警訊。他認為，賴清德在擺脫大罷免帶來的政治低潮後，已開始將重心轉向民生與經濟議題；若賴清德確實調整回蔡英文路線，國民黨恐怕只能被動回到自身兩岸論述，與民進黨正面交鋒。不過，蕭旭岑也強調，沒有現任總統會想要完全沿用前任總統的路線，因此賴清德是否真的會從「抗中保台」轉向蔡英文時期的主張，仍有待後續觀察。但他提醒，國民黨必須提高警覺，若黨內紛爭持續未解，即使2028年採取藍白合，也未必能穩操勝券。