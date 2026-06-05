我是廣告 請繼續往下閱讀

在NBA總冠軍賽首戰中，聖安東尼奧馬刺隊以95：105不敵紐約尼克隊。其中，馬刺主帥米奇·強森（Mitch Johnson）在決勝時刻將板凳奇兵狄倫·哈珀（Dylan Harper）換下場的調度，引發外界強烈質疑。針對各界批評，米奇·強森於賽後做出回應，坦言這是他當下做出的抉擇。回顧比賽，在距離終場前4分04秒、馬刺僅以90比94落後4分時，強森選擇將哈珀換下，改由德文·瓦塞爾（Devin Vassell）上陣。然而，該決定並未收到預期效果，馬刺在最後階段被尼克打出11比5的攻勢，最終吞下敗仗。儘管哈珀此役替補出發攻下16分，投籃命中率高達6成（10投6中），卻在最後關鍵的2分半鐘內未再獲得上場機會。對此，米奇·強森在受訪時表示：「迪倫打了一場非常棒的比賽，也確實表現優異。但當你陣中擁有許多優秀球員時，輪換選擇就變得很困難。」強森強調，棄用哈珀絕非因為他表現不佳或是犯錯，「這是我做出的決定。我理解外界對於他應該留在場上的邏輯，但當時場上的那套陣容在一段時間內表現不錯，我選擇繼續相信他們。」這項決策隨即引來體育評論員的砲轟，ESPN球評傑·威廉斯（Jay Williams）直言：「我們談了很多關於文班亞馬的表現，卻忽略了教練團的責任。我認為比賽計畫很糟糕，執行也不正確。」前尼克球星林書豪（Jeremy Lin）亦在節目中為哈珀抱不平，認為這名年輕新秀表現得極為冷靜，成熟度遠超其實際年齡，「我認為他完全有能力爭取更多上場時間，即便是在關鍵時刻，他也能為球隊帶來貢獻。」面對爭議與輿論，哈珀本人展現了極高的職業素養。在談到決勝時刻被冰在板凳上時，哈珀大方表示：「每個人在這種關鍵時刻都渴望留在場上終結比賽。但我們賽季已經贏下了62場勝利，走到了今天這一步，所以我會繼續信任我們的教練組，繼續信任米奇。」