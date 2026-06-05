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根據美媒《ClutchPoints》資深記者西格爾（Brett Siegel）的最新報導，金州勇士隊準備在今年休賽季不惜一切代價加入洛杉磯湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）的爭奪戰。消息人士還加碼透露，當家球星柯瑞（Stephen Curry）計劃在未來幾週內親自出馬，與詹姆斯展開秘密對話。雖然目前外界普遍預測，已經步入生涯後期的詹姆斯有極高機率選擇與老東家湖人隊續約、至少再續留洛杉磯一個賽季。然而，這並不能阻擋金州大軍的野心。報導指出，聯盟消息人士透露，勇士球團對於引進詹姆斯持完全開放的態度，並已經制定了詳盡的計劃，準備在自由市場開啟後向詹姆斯提出陣營中最具誠意與說服力的加盟企劃。最引人矚目的焦點在於，聯盟消息人士進一步爆料，勇士一哥柯瑞計劃在未來幾週、也就是自由市場正式開啟前，親自與詹姆斯進行交流。 兩人將直接討論詹皇加盟勇士、改披灣區戰袍的可能性。「金州勇士就是那一支我們一直不斷提及的『外在潛在球隊』。」記者西格爾在節目中直言：「事實上，大約從2020年開始，勇士隊就一直對詹姆斯虎視眈眈。在勇士老闆拉卡伯（Joe Lacob）的夢幻願望清單上，詹姆斯一直高居榜首。他無比渴望能在這兩位傳奇巨星的職業生涯尾聲，將他們兩人在金州並肩作戰。」消息人士指出，儘管詹姆斯已經接近職業生涯的末期，但他在賽場上展現的高水準統治力與經驗，依然是奪冠球隊不可或缺的頂級戰力。而讓詹姆斯與柯瑞這兩位統治了一個時代的巨星聯手，一直以來都是勇士制服組最感興趣、也最渴望實現的目標。隨著自由市場即將點燃戰火，這項傳聞再度讓全美球迷炸鍋。過去柯瑞與詹姆斯在總冠軍賽舞台連續四年上演史詩對決，建立了長達十年的宿敵關係；然而近年來，兩人私底下的好交情與商業合作頻繁，加上雙方在國際賽代表美國隊並肩作戰時展現的恐怖化學反應，更讓「柯詹連線」在職業賽場落地的可能性不斷被討論。西格爾透露，根據內部消息來源證實，來到灣區與柯瑞聯手，對於進入自由球員市場的詹姆斯而言，至今仍是一個「完全可行且具備吸引力」的潛在選項。勇士隊本季面臨陣容轉型與薪資結構重整的挑戰，若要吞下詹姆斯的巨大合約，勢必得在制服組的操作上大動干戈。但勇士球團已經釋出明確訊號，只要有一絲迎來詹皇的機會，灣區大軍都將傾盡全力。