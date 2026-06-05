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隨著紐約尼克隊睽違多年重返NBA總冠軍賽舞台，這場系列賽的熱度持續飆升。最新消息指出，美國總統川普（Donald Trump）已正式接受尼克隊老闆多蘭（James Dolan）的邀請，將於下周二（6月9日）親自前往尼克隊主場「籃球聖地」麥迪遜廣場花園（MSG），觀賞總冠軍賽第三戰。尼克隊在總冠軍賽首戰以105：’95逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺隊，目前系列賽以1比0領先。此次川普的到訪無疑為這場對決增添了極高話題性。川普受訪時表示：「多蘭邀請了我，我答應了，我會到現場。」他更提到自己觀看了首戰，並對馬刺隊新星維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）展現出的天賦印象深刻，讚嘆其為「偉大的球員」。除了川普，紐約市長若蘭·曼達尼（Zohran Mamdani）也預計將出席觀賽。儘管兩人皆會現身，但曼達尼在新聞發布會上保持低調，僅表示自己會在球場的不同區域，並期待與所有渴望尼克隊奪冠的紐約市民一同感受這份熱情。總統親自到場觀賽，意味著麥迪遜廣場花園當天將面臨極高規格的維安警戒。紐約警方（NYPD）正與特勤局（Secret Service）密切協調，以確保賽事順利進行。雖然總統蒞臨可能為周邊交通與進場帶來嚴格限制，但NBA總裁蕭華（Adam Silver）對此表示歡迎。「總統先生是一位道地的紐約客，我很高興他能參與到尼克隊的狂熱與喜悅之中。」蕭華強調，體育賽事能凝聚人心，強調共同點而非分歧。這將是席佛自2014年接任NBA總裁以來，首次有現任總統親臨總冠軍賽現場。作為尼克隊自1999年以來首次舉辦的總冠軍賽主場，G3的受關注程度達到空前水準。在首戰賽後，數以萬計的球迷聚集在麥迪遜廣場花園外觀看轉播，儘管參與人數眾多，整體秩序依然良好。隨著川普出席的消息公布，總冠軍賽門票價格進一步飆升，全城陷入一股「尼克奪冠夢」的熱潮中。對於正在追求自1973年以來首座總冠軍獎盃的尼克隊而言，主場的強大聲勢與總統的到場加持，預期將為這場焦點戰役增添更多熱血氛圍。