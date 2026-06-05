洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平在昨（4）日對陣亞利桑那響尾蛇的比賽中，再度展現二刀流的神級表現。不過，今（5）日道奇作客響尾蛇系列賽的第二戰，大谷翔平並未出現在先發名單中，本季第二次在板凳待命。對此，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前特別針對大谷昨晚右手中指「破皮出血」的傷勢做出說明，並安撫球迷「這不會影響他未來的投球計畫」。

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隱藏版防禦率王！大谷翔平前役締造大聯盟百年神紀錄

大谷翔平在昨日的比賽中以「第1棒、投手兼指定打擊（DH）」身分登場，在投手丘上主投6局僅被敲出2支安打、送出無失分的精采好投，順利進帳本季第6勝，不僅獨居大聯盟日籍投手勝投王，防禦率更降低至恐怖的0.74。雖然因投球局數限制，目前還不是防禦率王，但這項數據實質上已是宰制全大聯盟的證明。

不僅投球壓制力驚人，大谷昨日在打擊端同樣瘋狂，單場狂敲3支安打並選到2次保送，單場5度踏上壘包。賽後，大谷翔平的打擊率本季首度衝破3成大關。根據大聯盟數據統計，能在同一場比賽繳出「至少6局無失分」且「單場5次上壘」的球員，大谷是大聯盟百年歷史上的第四人。

右手中指驚傳滲血！羅伯茲：過去幾場就一直帶著水泡在投

昨日轉播畫面捕捉到，大谷翔平在比賽中後段開始頻頻關注自己的右手中指，甚至在休息區被拍到指尖有出血、用嘴去舔舐傷口的畫面，引發球迷的高度擔憂。

今日賽前，道奇隊主帥羅伯斯在接受聯訪時，大方揭開大谷的傷勢內幕：「大谷的手指確實起了一點水泡，大家都看到他昨晚有點在乎那個地方。但事實上，這個水泡並不是昨天才發生的，在過去這幾次的先發登板中，他其實一直都帶著這個水泡在投球，我們目前也還搞不清楚是哪一個球種造成這個水泡的。」

羅伯斯隨後強調，賽後防護團隊評估大谷的傷勢並無大礙，「他沒有跟我抱怨太多，我們不認為這會對他未來的投球輪值造成多大的影響。昨天如果不是比分拉開了，他絕對可以繼續投完第七局。」

隨隊征戰不進傷兵名單　大谷翔平今放一天假

今日比賽開始前約3小時，大谷翔平被捕捉到神情輕鬆地步入客場球員更衣室，隨後換上短袖與短褲，手掌與右手中指並未包紮任何繃帶，看起來心情相當不錯。

道奇隊目前正處於連續10天有比賽的艱難賽程中，今日剛好是這波連戰的第7場。羅伯斯透露，隨著戰局發展，不排除在比賽後半段關鍵時刻，讓大谷翔平上場擔任代打。

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...