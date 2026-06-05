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▲楊佩潔（右）首部電視劇是《窈窕奶爸》，當時蕭艾（左）飾演她媽媽。（圖／楊佩潔臉書）

40歲女星楊佩潔7歲就出道拍廣告，有「最美童星」的封號，後來也參演多部電視劇，但近年卻沒什麼代表作。楊佩潔昨（4）日發文直言，自己做了一個夢，夢境內容讓她直言：「是否暗示我該離開演藝圈了？」楊佩潔也透露，媒體生態改變後，「」，對於未來發展似乎很迷茫。楊佩潔昨日在臉書發文，分享自己的夢境，「今天做了個夢…是關於我在2003年拍的電影《殺人計畫》這部作品，它在我的母校辦了電影座談會，而我人生第一部戲的媽媽『蕭艾』也盛裝出席了」，她說自己在夢中遇到蕭艾格外興奮，還說她一直記得蕭艾對她說的話，「一個演員的頭髮是為戲而留的」。楊佩潔直言：「我是抱持著這樣敬業的精神在演藝圈長大的，感謝身邊的前輩們一點一滴形塑我的觀念和認知，讓我可以用正確的態度在圈內被尊重」。她也透露夢境中虛實交錯，讓她想起自己剛入行時的感受，尤其是在拍《殺人計畫》那年，爸爸剛好過世，自己一度快撐不下去，好在導演瞿友寧暖心陪伴，花了很多時間幫她走出角色，「當下的我焦頭爛額，根本不懂我正在面臨的情況…如今卻在我的夢裡梳理了一遍，原來好像一場夢呀！」楊佩潔敲碗盼有人能替她解夢，她也認為這個夢境似乎在反映她內心的想法，「是否暗示我該離開演藝圈了？」她說自己出道23年，媒體生態改變後確實逐漸沒戲拍，「即使大家一再敲碗想看我演戲，但已經近5年沒作品了，有些決心還挺難下的」。楊佩潔似乎是想退圈，但又還沒完全下定決心，粉絲看了也紛紛留言安慰她，「在我心中，你永遠是最強的」、「不要想太多，做好自己的本分就好」、「就算這裡無法發展，還有其他地方等著你」、「佩潔想做就去做，有夢就再去追，才不辜負自己喔」。楊佩潔目前靠當網紅、開團購接業配度日，最近一次長期拍戲應該是2021年播出的《機智校園生活》，但其實楊佩潔後面還陸續有接一些小角色，包含大愛台人生劇場系列的台劇《臥龍好歲月》，不過她確實近5年都沒有像樣的代表作出現，難免覺得打擊。