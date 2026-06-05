近年毒駕事件頻傳，警政署統計2025年毒駕總件數是2023年的12倍，其中有3成毒駕是累犯。為了遏止毒駕情形，交通部擬修法加重毒駕罰鍰，首次毒駕拒測者原開罰新台幣18萬元，將一口氣升到27萬元，再犯則累加18萬元並無上限。針對毒駕問題，也將增加吊銷駕駛執照處分、提高毒駕罰鍰，同時駕駛吸毒乘客也要連坐，若吸食毒品者沒開車也會被吊照。相關法規預估最快年底上路，提醒民眾千萬別以身試法。
毒駕增3倍新制擬上路！毒駕拒測首次重罰27萬、再犯加罰18萬無上限
近期吸毒後駕駛越來越嚴重，根據警政署最新統計，2026年1至4月全國共查獲4725件毒駕案件，數量相較去年同期增3倍。交通部研擬修法加重毒駕行政罰則，及研修道路交通管理處罰條例和規則，並於昨日公布中期將修法部分，其中毒駕拒測罰鍰，首次即罰27萬元，直接提高了9萬元，若再犯將按次加罰18萬元，累計無上限。
此外，修法後也將增訂吊銷駕駛執照處分，毒駕者由現行吊扣駕照1年到2年，改為吊銷駕照並停止考照3年，並將提高毒駕罰鍰，首次毒駕即按法定最高額裁罰，駕駛機車者9萬元、駕駛汽車者12萬元，再犯者按次再加罰9萬元，累計無上限。
毒駕無照上路加罰3.6萬！同車乘客連坐罰：不論車主是誰一律沒入
倘若毒駕遭吊照後仍無照上路，由現行依無照駕駛罰責再加罰1.2萬元，提高為加罰3.6萬元，累計無上限。另外，無論吸毒駕駛人是否是車主，車輛一律沒入及評估銷毀，也將增訂毒駕同車乘客責任，對明知駕駛人毒駕仍搭乘者予以處罰，年滿18歲之同車乘客，將處新台幣6千元至1萬5千元罰鍰。
吸食毒品者沒開車也會被吊照！不只重罰還犯罪
除了毒駕問題，針對吸食毒品者也將祭出預防性吊扣吊銷駕照，若確認當事人施用第一、二級毒品，即使沒有駕車，也將吊銷駕照並停止考照2年；若施用第三、四級毒品者，也會被吊扣駕照1年。若因毒駕或吸毒而遭處分，後續還得完成戒癮治療或相關講習，並符合一定觀察期間規定後，才能重新考照或換照。
交通部表示，吸毒後駕車嚴重危害交通安全，除了可依照《道路交通管理處罰條例》處以行政罰外，同時也涉及《刑法》第185條之3公共危險罪，並優先依刑事責任論處。至於新規定何時上路？交通部長陳世凱表示，相關法規預計將於6月底前送到行政院，最快將於今年底上路。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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近期吸毒後駕駛越來越嚴重，根據警政署最新統計，2026年1至4月全國共查獲4725件毒駕案件，數量相較去年同期增3倍。交通部研擬修法加重毒駕行政罰則，及研修道路交通管理處罰條例和規則，並於昨日公布中期將修法部分，其中毒駕拒測罰鍰，首次即罰27萬元，直接提高了9萬元，若再犯將按次加罰18萬元，累計無上限。
毒駕無照上路加罰3.6萬！同車乘客連坐罰：不論車主是誰一律沒入
倘若毒駕遭吊照後仍無照上路，由現行依無照駕駛罰責再加罰1.2萬元，提高為加罰3.6萬元，累計無上限。另外，無論吸毒駕駛人是否是車主，車輛一律沒入及評估銷毀，也將增訂毒駕同車乘客責任，對明知駕駛人毒駕仍搭乘者予以處罰，年滿18歲之同車乘客，將處新台幣6千元至1萬5千元罰鍰。
除了毒駕問題，針對吸食毒品者也將祭出預防性吊扣吊銷駕照，若確認當事人施用第一、二級毒品，即使沒有駕車，也將吊銷駕照並停止考照2年；若施用第三、四級毒品者，也會被吊扣駕照1年。若因毒駕或吸毒而遭處分，後續還得完成戒癮治療或相關講習，並符合一定觀察期間規定後，才能重新考照或換照。
交通部表示，吸毒後駕車嚴重危害交通安全，除了可依照《道路交通管理處罰條例》處以行政罰外，同時也涉及《刑法》第185條之3公共危險罪，並優先依刑事責任論處。至於新規定何時上路？交通部長陳世凱表示，相關法規預計將於6月底前送到行政院，最快將於今年底上路。
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