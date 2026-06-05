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毒駕增3倍新制擬上路！毒駕拒測首次重罰27萬、再犯加罰18萬無上限

其中毒駕拒測罰鍰，首次即罰27萬元，直接提高了9萬元，若再犯將按次加罰18萬元，累計無上限。

▲交通部將毒駕嚴懲加重，首次毒駕即按法定最高額裁罰，再犯者按次再加罰9萬元，累計無上限。（圖／交通部提供）

毒駕無照上路加罰3.6萬！同車乘客連坐罰：不論車主是誰一律沒入

▲修法後將增訂毒駕同車乘客責任，對明知駕駛人毒駕仍搭乘者予以處罰。（圖／交通部提供）

吸食毒品者沒開車也會被吊照！不只重罰還犯罪

▲吸毒駕車嚴重威脅用路人安全，交通部全力推動修法加重處罰，將毒駕嚴懲加重，沒開車也會開罰，重考換照制度將更加嚴格。（圖／交通部提供）

近年毒駕事件頻傳，警政署統計2025年毒駕總件數是2023年的12倍，其中有3成毒駕是累犯。為了遏止毒駕情形，針對毒駕問題，也將增加吊銷駕駛執照處分、提高毒駕罰鍰，同時駕駛吸毒乘客也要連坐，若吸食毒品者沒開車也會被吊照。相關法規預估最快年底上路，提醒民眾千萬別以身試法。近期吸毒後駕駛越來越嚴重，根據警政署最新統計，2026年1至4月全國共查獲4725件毒駕案件，數量相較去年同期增3倍。交通部研擬修法加重毒駕行政罰則，及研修道路交通管理處罰條例和規則，並於昨日公布中期將修法部分，此外，修法後也將增訂吊銷駕駛執照處分，毒駕者由現行吊扣駕照1年到2年，改為吊銷駕照並停止考照3年，並將倘若毒駕遭吊照後仍無照上路，由現行依無照駕駛罰責再加罰1.2萬元，提高為加罰3.6萬元，累計無上限。另外，，年滿18歲之同車乘客，將處新台幣6千元至1萬5千元罰鍰。除了毒駕問題，若因毒駕或吸毒而遭處分，後續還得完成戒癮治療或相關講習，並符合一定觀察期間規定後，才能重新考照或換照。交通部表示，吸毒後駕車嚴重危害交通安全，除了可依照《道路交通管理處罰條例》處以行政罰外，同時也涉及《刑法》第185條之3公共危險罪，並優先依刑事責任論處。至於新規定何時上路？交通部長陳世凱表示，相關法規預計將於6月底前送到行政院，最快將於今年底上路。