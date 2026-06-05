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被禁的議員拒絕道歉 澳洲外長也聲援

紐西蘭4名跨黨派國會議員上個月組團訪問台灣後，遭中國禁止入境中國、香港及澳門1年，並要求4人為訪台行程道歉。不過，議員目前強硬拒絕道歉。紐西蘭政府昨（4）日表示，將針對此事向北京表達關切；澳洲外交部長黃英賢也聲援紐西蘭議員，強調國會議員應能自由決定出訪行程，不應因此遭施壓。遭中國列入禁止入境名單的4名紐西蘭國會議員，分別是國家黨籍的普格（Maureen Pugh）、工黨籍韋伯（Duncan Webb）、行動黨籍麥克魯（Laura McClure），以及第一黨籍威爾森（David Wilson）。中國大使館已通知紐西蘭國會相關禁令，並要求國會轉達，若4名議員為訪問台灣道歉，禁令可能縮短或撤銷。中國駐紐西蘭大使館4日也發表聲明，稱紐方「不應感到意外」。對此，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）的發言人表示，紐西蘭數十年來一直有國會議員訪問民主治理的台灣，這類交流與紐西蘭的一中政策並不衝突。發言人指出，正因過去長期有此慣例，皮特斯對中國首次因紐西蘭國會議員訪台而祭出旅行禁令感到意外，已指示駐北京及威靈頓的外交官員，向中方表達關切並了解情況。遭禁的議員麥克魯則表示，中方要求道歉明顯是一種侮辱，她不會照做，並批評這是北京的恫嚇手段，企圖阻止未來其他國會議員訪台。韋伯也說，紐西蘭珍視民主制度及與國際夥伴交流的權利，若代價是被中國禁止入境1年，他願意承擔。澳洲外長黃英賢則認為，澳洲認同紐西蘭提出的原則，包括澳洲國會在內，國會議員都有權自行決定出訪安排，施壓國會議員並不適當。