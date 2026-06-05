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克里夫蘭守護者隊的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），近期再度獲得教練團信任，重回先發陣容。在今（5）日作客紐約洋基隊的比賽中，費爾柴德展現不俗選球與適時一擊的能力，敲出個人本季大聯盟的首支安打，並同步進帳生涯首打點，守護者終場1：2不敵洋基。費爾柴德此役擔任先發中外野手，打第6棒。他在2局上的首打席就展現絕佳耐心，選到四壞球保送上壘。隨後在4局上的第二打席，面對一、三壘有人的得分機會，他冷靜應對洋基隊明星左投羅登（Carlos Rodón）的投球，精準捕捉到一顆外角低變速球，將球打穿游擊防線，這支關鍵安打幫助守護者隊率先破蛋，取得了1：0的領先。根據數據統計，這支安打擊球初速為84.1英里，雖然飛行距離僅101英尺，但擊球角度精準，xBA（預期打擊率）達到0.440，展現了他運用球棒控制球路的能力。可惜的是，守護者隊在取得這關鍵的1分後，後續打線遭到洋基投手群的強力封鎖，未能再添分數，最終以1比2遭到逆轉。費爾柴德在該場比賽總計2打數敲出1支安打，選到1次保送，雖然在第7局遭到三振，並於9局上被替換代打下場，但這場比賽的表現已讓他本季的打擊數據有所提升。賽後費爾柴德的打擊率來到1成43，上壘率與長打率分別為.250與.143。