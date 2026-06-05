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▲田曦薇在GUCCI國際廣告短短5秒的畫面，竟遭到中國官方刪除。（圖／翻攝自微博@奶香小田）

中國女星田曦薇因主演古裝劇《逐玉》爆紅，而身為GUCCI品牌好友的她，近日穿著黑色薄紗連衣裙，性感登上GUCCI國際版廣告，雖然畫面只有短短5秒，但這也讓她成為首位以品牌好友身分，登上該品牌國際版廣告的中國藝人。不過沒想到中國GUCCI官方發出的廣告版本，竟將田曦薇畫面全刪除，直接讓粉絲氣炸，並狂猜原因，認為可能是尺度太大。田曦薇已與GUCCI合作3年，目前是品牌好友身分，還曾受邀到米蘭參加時裝周等活動。而近日她罕見登上國際版廣告，據悉，通常國際版廣告都是代言頭銜最高的藝人出鏡，因此田曦薇這次也打破了新紀錄。目前該廣告已於GUCCI各個國家的平台上架，不過中國官方版本的廣告，卻將田曦薇的5秒畫面刪除，直接讓粉絲全炸鍋，「什麼情況，為什麼刪掉？」、「無法理解，到底為什麼？」田曦薇在廣告尾聲，穿著黑色薄紗連衣裙，留著招牌妹妹頭長直髮，坐在泳池邊與一名男子聊天，畫面採取輕輕拉遠的拍攝方式，因此若不仔細看，幾乎不知道是田曦薇。但不料該畫面卻遭官方刪除，網友猜測可能是廣告中部分藝人穿搭尺度過大，但對此官方都尚未出面說明。雖然廣告被刪，但各國的GUCCI官方，還是可以看到田曦薇為品牌拍攝的最新廣告照。只見她一甩甜妹形象，以充滿魅惑與霸氣的煙燻妝出鏡，招牌妹妹頭瀏海也略為旁分。除此之外，田曦薇這次以全黑服裝現身，外套內搭短版小可愛背心，大露結實腹肌，再度迷翻大批粉絲。