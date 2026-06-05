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西雅圖水手隊傳奇巨星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）雖然早就退役，但他的打擊身手與驚人的體能狀態，至今仍為人津津樂道。水手球團今（5）日宣布，為了慶祝創隊50週年，球團將在8月舉辦一場盛大的「傳奇OB全壘打大賽」，而近年剛高票入選美國棒球名人堂、現年52歲的鈴木一朗，已經正式確認將上陣參戰。水手隊官方指出，這場星光熠熠的傳奇全壘打大賽，預計將於8月8日在水手主場T-Mobile Park舉行。賽事將在當天水手對戰坦帕灣光芒隊的例行賽結束後隨即開始，當天所有持有球賽門票的球迷，都能免費留下來觀賞這場難得一見的史詩級對決。這場全壘打大賽的規格可說是神獸雲集，球團特別邀請名人堂傳奇球星「小葛瑞菲」（Ken Griffey Jr.）出任賽事主席。參賽的退役名將們將分為兩隊，並分別由兩位強打砲手克魯茲（Nelson Cruz）與名將布瑟（Jay Buhner）領銜擔任隊長。除了鈴木一朗之外，參賽名單還包含生涯278轟的名將卡麥隆（Mike Cameron，生涯278轟）、前明星捕手諾拉（Austin Nola）、左投羅蘭史密斯（Ryan Rowland-Smith）、強打希利（Ryon Healy）、羅梅洛（Stefen Romero）以及傑寇柏森（Bucky Jacobsen）等水手各世代名將。其中，卡麥隆因生涯全壘打數居冠，被外界視為奪冠大熱門。然而，全球球迷最引頸期盼的，無疑是鈴木一朗的「怪力秀」。一朗大聯盟生涯19年雖然累積了3089支安打，但全壘打僅117轟，例行賽中向來以高安打率著稱。不過了解一朗的球迷都知道，他其實是一位「被短槍耽誤的頂級砲手」。過去不論是在美職現役時期，還是近年退役回到日本指導高中青棒，一朗在賽前的打擊練習中，經常能輕鬆愜意地將球不斷掃出全壘打牆。前隊友與球評更曾多次表示：「只要一朗想，他隨時能單季敲出40轟以上。」現年52歲的鈴木一朗現任水手隊主席特別助理兼教練，平時仍高度自律、維持著每日與現役球員一同操練的魔鬼體能。水手球團透露，當天賽場上還會設置各種特殊獎勵目標，只要老將們擊中外野特定區域，現場將送出驚喜大獎。