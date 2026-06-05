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▲鄧愷威在太空人本季出賽展現了驚人的適應力，擔任先發時，他以3.27的防禦率和1.32的WHIP（每局被上壘率），為飽受傷病困擾的太空人輪值爭取到寶貴的投球局數。（圖／美聯社／達志影像）

今年1月，當休士頓太空人隊宣布從舊金山巨人隊換來台灣投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）時，這筆交易在當時並未引起太多關注，多數球迷甚至未曾多看一眼。然而，隨著賽季進行，這位右投手用優異的表現證明了太空人隊當時的慧眼獨具，美媒《Just Baseball》記者Clay Snowden近日在網站發文，形容這筆交易是一場「沒人討論的低調劫案」。當時巨人隊僅是用鄧愷威換取了一名低階1A的捕手，鄧愷威在巨人時期兩年僅出賽12場，防禦率高達7.30，並非備受期待的頂尖新秀。然而轉戰休士頓後，鄧愷威徹底脫胎換骨。鄧愷威在太空人本季出賽展現了驚人的適應力，擔任先發時，他以3.27的防禦率和1.32的WHIP（每局被上壘率），為飽受傷病困擾的太空人輪值爭取到寶貴的投球局數；在轉入牛棚後，他更是在20局投球中繳出1.80的超水準防禦率與0.85的WHIP。總計在轉隊後的42局投球中，他繳出了2.57防禦率與1.10 WHIP的絕佳成績單，成為太空人能維持競爭力的重要推手。《Just Baseball》直言「當太空人隊在一月延攬鄧愷威（Kai-Wei Teng）時，沒人多看一眼。但現在，這位右投很可能已經引起你的注意了。」Marc Delucchi則引用該文章評論巨人在操作上的失誤：「大家的焦點都放在哈里森（Kyle Harrison ）身上，但我認為從內部評估的角度來看，選擇布魯貝克（JT Brubaker）而非鄧愷威，以及選擇簽下讓渡名單球員而非史賓賽·邁爾斯（Spencer Miles），才是更值得擔憂的兩個問題。哈里森雖然有潛力，但他畢竟是被交易去換取大牌球星的。」鄧愷威成功的關鍵，在於他那顆引以為傲的「橫掃球（Sweeper）」。太空人球團在引進後，針對其投球機制進行微調，使其水平位移增加了超過一英吋，目前對手對該球種的揮空率高達32.8%。分析指出，鄧愷威獨特的出手角度（23度），使其滑球呈現出極佳的水平位移軌跡，球從內角進壘後迅速竄向外角，讓打者極難掌握。數據顯示，打者面對他的滑球打擊率僅有1成01，且長打率僅.174，平均擊球初速更是低至85.7英里，鄧愷威透過此武器成功讓對手擊出軟弱滾地球。儘管鄧愷威在面對左打者時仍有進步空間（被左打者打出.766的OPS），但《Just Baseball》認為，若他能進一步磨練變速球以作為對付左打的利器，他將非常有機會在先發輪值中站穩腳步。即便最終定位在牛棚，對於太空人而言，能以一名捕手新秀換來這樣一位具備高度潛力的投手，無疑是一筆極具價值的操作。在太空人陣中，鄧愷威與史賓賽·阿里格蒂（Spencer Arrighetti）等年輕投手的崛起，向外界證明了太空人球團在挖掘與調整投手的卓越能力。這名曾經被低估的台灣好手，如今已成為太空人爭奪季後賽門票過程中，不可或缺的戰力支柱。