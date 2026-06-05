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▲2026台灣國際熱氣球嘉年華將於7月4日登場，今年將聯名吉伊卡哇並有無人機展演。（圖／翻攝自臺灣國際熱氣球嘉年華FB）

最新「追球日誌」公布 周周都有國外造型球

▲2026台灣國際熱氣球嘉年華最新追球日誌公開（圖／翻攝自臺灣國際熱氣球嘉年華FB）

▲2026台灣國際熱氣球嘉年華音樂會卡司（圖／翻攝自臺灣國際熱氣球嘉年華FB）

「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日至8月20日登場，地點就在台東鹿野高台。今年攜手超人氣IP《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》，更首度結合「2026台東博覽會」，把整座城市變成巨型舞台！官方最新公開「追球日誌」，而光雕音樂會卡司也已曝光。臺灣國際熱氣球嘉年華即將到來，今年最受矚目的絕對是與「吉伊卡哇」聯名，將推出「吉伊卡哇造型球」與專屬無人機秀外，主辦方也透露，活動將在7月4日凌晨5點半 以「萬球齊飛」的超震撼首秀揭開序幕。而最新的「追球日誌」也公開，除了人氣超旺的HELLO KITTY球、媽祖球，每周都有來自國外的各式超萌造型球進駐鹿野高台，包含「袋鼠家族」、「鳥鳥派對」、「蘑菇寶寶」，還有睽違八年再次回歸的「東方列車」。而音樂會11組夢幻卡司也已公開，包含曾沛慈、八三夭、 王艷薇、李聖傑、 남민정 南珉貞 / 이호정 李晧禎、Bii 畢書盡、 GENBLUE幻藍小熊、郭靜、 范逸臣、 徐暐翔、盧廣仲 ， 不只有超強卡司陣容，還有無人機、煙火秀等活動。：7月4日～8月20日（週二公休）：台東鹿野高台上午場：05:30~07:00下午場：17:00~18:30