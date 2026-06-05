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NBA總決賽首戰，聖安東尼奧馬刺隊在一度握有雙位數領先的情況下，最終以95：105遭紐約尼克隊逆轉。面對系列賽開局落後的劣勢，馬刺休息室內並未瀰漫低氣壓，隊員們反而展現出強大的心理素質，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）更直言：「我並不擔心。」後衛「城堡哥」卡斯特（Stephon Castle）則直言：「我們相信自己才是更好的那支球隊！」對於首戰失利，年輕小將卡斯特在受訪時展現了極高的自信。他轉述了文班亞馬在隊內的發言，並補充道：「我不覺得我們有什麼需要過度擔心的地方。我們相信自己才是更好的那支球隊，即便這場比賽我們打得並不好，我們依然有機會贏下勝利。」前NBA球員雷蒙德·費爾頓（Raymond Felton）在節目上將馬刺比喻為一支擁有頂級天賦的青年軍，形容他們就像是具備爭冠實力的「高水平AAU球隊」，擁有大量的頂尖潛力股。儘管尼克在團隊協作上表現更為成熟，但馬刺那股初生之犢不畏虎的自信依然不容小覷。身為球隊當家核心，文班亞馬賽後表現得相當坦然。他承認自己本場比賽發揮失常，「我今晚表現得很糟糕，事情就這麼簡單。我們在第三節一度領先，但隨後是我們自己把勝利放跑了。」對於職業生涯首場總決賽帶來的壓力，文班亞馬明確表示：「這確實很特別，但絕不能拿來當作打不好的藉口。」他強調，自己不需要胡思亂想，現在的重點是透過觀看影片、與團隊深入溝通，並在下一場比賽中勇於承擔責任。他堅信只要打出正常水準，馬刺在第二戰會有截然不同的表現。另一方面，尼克核心布朗森（Jalen Brunson）在此戰攻下30分，其穩定的領袖表現再度證明了價值。隊友哈特（Josh Hart）賽後力挺好友，認為布朗森在聯盟中一直被低估，但他正不斷用一場又一場的勝仗證明眾人看走眼了。然而，並非所有人都看好這支尼克隊。前馬刺助教、現任WNBA名帥貝基·哈蒙（Becky Hammon）再次表達質疑，認為布朗森的身材限制了他的帶隊上限，並直言：「最好的兩支球隊目前還留在西部。」