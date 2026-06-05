全台民眾出門注意！氣象粉專發布緊急劇烈天氣示警，目前熱帶擾動91W正位於高屏近岸，即將直接穿越南台灣上空。受到低壓不穩定帶與白天熱力作用的雙重夾擊，今天（5日）全台大氣環境極度脆弱，整體天氣不穩，尤其在中午到傍晚通勤尖峰期間，全台灣各縣市均須嚴防瞬間突發的劇烈大雷雨。48小時降雨時程一圖看懂。
🟡 低壓逼近高屏全台迎雷雨
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新通報，雖然這個南海低壓直接演變成颱風的機率偏低，但其挾帶的豐沛水氣不可小覷。目前該熱帶擾動91W已來到高屏近岸，今天將正式橫穿南台灣上空。
受到該系統通過影響，今天各地天氣非常容易出現短暫陣雨或雷雨。尤其是中午過後配合熱力作用，大氣不穩定度達到最高點，全台極易爆發瞬間強降雨、強陣風及雷擊等大雷雨現象，民眾出門務必隨身攜帶雨具、注意行車安全。
🟡 週末持續天氣不穩水氣多
到了週末（6日至7日），雖然南海低壓會逐漸遠離台灣，但大環境的威脅尚未解除。這波低壓在移動過程中，順勢替西南季風開闢了一條水氣通道，持續為台灣輸送潮濕空氣。
這導致週末全台依舊天氣不穩，中南部地區整天都可能迎來不定時的短暫雷陣雨，僅在降雨空檔能見到陽光；而北部、東部地區則維持多雲、午後易有劇烈雷陣雨的天氣型態，各地仍要特別注意瞬間較大雨勢，若有安排戶外活動恐須備妥替代方案。
🟡 下週初正式無縫接軌梅雨
氣象專家提醒，週末的低壓狂風暴雨只是「前菜」，真正的降雨大考驗將從下週初（8日）起正式揭幕。隨著西南季風全面進場，全台將無縫接軌迎來今年遲到已久的梅雨鋒面。
預計這波滯留鋒面將在台灣附近南北擺盪將近一週的時間。若鋒面實際位置與西南季風配合良好，全台各地準備迎來好一段容易下雨的日子，部分地區甚至可能出現持續性降雨或致災性大雨。雖然這對水情偏緊張的地區是一大好消息，但民眾仍須提前做好防汛準備。
🟡 2026首波梅雨季降雨時程表
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根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新通報，雖然這個南海低壓直接演變成颱風的機率偏低，但其挾帶的豐沛水氣不可小覷。目前該熱帶擾動91W已來到高屏近岸，今天將正式橫穿南台灣上空。
受到該系統通過影響，今天各地天氣非常容易出現短暫陣雨或雷雨。尤其是中午過後配合熱力作用，大氣不穩定度達到最高點，全台極易爆發瞬間強降雨、強陣風及雷擊等大雷雨現象，民眾出門務必隨身攜帶雨具、注意行車安全。
到了週末（6日至7日），雖然南海低壓會逐漸遠離台灣，但大環境的威脅尚未解除。這波低壓在移動過程中，順勢替西南季風開闢了一條水氣通道，持續為台灣輸送潮濕空氣。
這導致週末全台依舊天氣不穩，中南部地區整天都可能迎來不定時的短暫雷陣雨，僅在降雨空檔能見到陽光；而北部、東部地區則維持多雲、午後易有劇烈雷陣雨的天氣型態，各地仍要特別注意瞬間較大雨勢，若有安排戶外活動恐須備妥替代方案。
🟡 下週初正式無縫接軌梅雨
氣象專家提醒，週末的低壓狂風暴雨只是「前菜」，真正的降雨大考驗將從下週初（8日）起正式揭幕。隨著西南季風全面進場，全台將無縫接軌迎來今年遲到已久的梅雨鋒面。
預計這波滯留鋒面將在台灣附近南北擺盪將近一週的時間。若鋒面實際位置與西南季風配合良好，全台各地準備迎來好一段容易下雨的日子，部分地區甚至可能出現持續性降雨或致災性大雨。雖然這對水情偏緊張的地區是一大好消息，但民眾仍須提前做好防汛準備。
|影響時間
|天氣不穩定程度與重災區預警
|週五今日(06/05)
|熱帶擾動位於高屏近岸並準備橫穿！中午至傍晚嚴防全台突發性大雷雨。
|週末期間(06/06-06/07)
|低壓遠離但西南風引進水氣，中南部整日不定時雷雨，全台持續天氣不穩。
|下週初起(06/08起)
|正式無縫接軌！恐怖梅雨鋒面在台灣擺盪近一週，全台嚴防持續性劇烈降雨。