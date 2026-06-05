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韓國女神宋慧喬日前在社群平台上大方分享了自己私底下的休閒時光，渡假中的泳裝照流出後立刻引發熱烈討論，畫面中44歲的神級身材讓網友全看呆，而更令人驚喜的是，幕後掌鏡人正是宋慧喬的媽媽，用充滿愛意的鏡頭記錄下女兒的美貌。照片一曝光，就吸引了數十萬粉絲狂按愛心。昨（4）日下午，宋慧喬在個人Instagram帳號上更新了動態。文字中寫著「休息的日子，photo by mom」，並一口氣公開了多張在度假村拍攝的日常照片。照片一貼出，隨即在網路上掀起瘋狂轉發，瞬間成為各大社群平台的討論焦點。從公開的照片中可以看到，宋慧喬穿著貼身泳衣，在游泳池裡享受著悠閒的玩水時光。即使臉上幾乎沒有化妝，素顏狀態依然展現出始終如一的美貌和氣質，皮膚白到在發光，讓網友們羨慕淚推：「歲月根本沒留下痕跡！」另一張照片裡，宋慧喬則換上了格子圖案的連身裙並戴上遮陽草帽，完美示範了充滿時尚感的度假穿搭，流露出彷彿拍攝時尚畫報時的強大氣場。宋慧喬在貼文中特別點名這是媽媽拍的照片，在短時間內就吸引了數十萬按讚與留言。網友們紛紛盛讚宋慧喬的狀態實在太完美，不僅羨慕凍齡外貌，更驚呼媽媽的拍照技術非常高超，感嘆：「世界上最會拍女兒的人果然就是媽媽！」