現今網路購物逐漸發達，民眾只要在家點點按鍵，就能輕鬆下單買到要的物品，也能上網販售各類商品賺錢。但近日彰化縣環保局表示，去（2025）年查獲16件違規案例，其中前兩名「除蟲產品、除蟎產品」占比數多。環保局提醒，各類環境用藥屬於特別管理品項，若違規販賣或只是上網刊登都會觸法，最重將開罰新台幣30萬元罰鍰，還沒真的賺到錢就先損失一大筆，提醒民眾在網路買賣要注意相關法規。
網購賣不明環境用藥觸法！最重慘噴30萬元
根據彰化縣環保局統計，2025年總計查獲16件違規案例，其中又以「除蟲產品」占比最多達56%，其次則是除蟎產品占32%。近年常見3類違規原因，包括沒有取得許可證並刊登販賣、販售來路不明商品，或將國外帶回的環境用藥上網販賣等。
除蟲產品違規常見3原因
🟡原因1：沒有取得環境用藥許可證或販賣、病媒防治業執照，卻上網刊登殺蟲、防蟲等功效的廣告。
🟡原因2：販售來路不明、冒用或偽造環境部核准字號的環境用藥。
🟡原因3：將從國外帶回、用不完的環境用藥放到網路上販售。
彰化縣環保局提到，殺蟲劑、殺蟎劑、殺鼠劑及各類環境用藥，目前都屬於特別管理品項，倘若經查沒有合法證照就上網刊登或販賣，最高將處新台幣30萬元罰鍰。
網購環境用藥「3不原則」！環境部網站秒查合不合格
針對環境用藥違規案件，彰化縣環保局提醒民眾遵守「不刊登、不亂買、不推薦」3不原則，只要沒有證照，不得上網刊登廣告，也不亂買來路不明、無核准字號的環境用藥，亦不在網路上宣稱環境用藥的殺蟲、防蟲效果。
如民眾不了解商品是否符合規範，環境部化學物質管理署已建置「環境用藥許可證照查詢系統」（https://mdc.moenv.gov.tw/PublicInfo），只需鍵入產品名稱或許可證字號，即可查詢所選購的環境用藥是否合法登記，如有病媒防治施藥需求，也可查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。
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根據彰化縣環保局統計，2025年總計查獲16件違規案例，其中又以「除蟲產品」占比最多達56%，其次則是除蟎產品占32%。近年常見3類違規原因，包括沒有取得許可證並刊登販賣、販售來路不明商品，或將國外帶回的環境用藥上網販賣等。
🟡原因1：沒有取得環境用藥許可證或販賣、病媒防治業執照，卻上網刊登殺蟲、防蟲等功效的廣告。
🟡原因2：販售來路不明、冒用或偽造環境部核准字號的環境用藥。
🟡原因3：將從國外帶回、用不完的環境用藥放到網路上販售。
彰化縣環保局提到，殺蟲劑、殺蟎劑、殺鼠劑及各類環境用藥，目前都屬於特別管理品項，倘若經查沒有合法證照就上網刊登或販賣，最高將處新台幣30萬元罰鍰。
針對環境用藥違規案件，彰化縣環保局提醒民眾遵守「不刊登、不亂買、不推薦」3不原則，只要沒有證照，不得上網刊登廣告，也不亂買來路不明、無核准字號的環境用藥，亦不在網路上宣稱環境用藥的殺蟲、防蟲效果。
如民眾不了解商品是否符合規範，環境部化學物質管理署已建置「環境用藥許可證照查詢系統」（https://mdc.moenv.gov.tw/PublicInfo），只需鍵入產品名稱或許可證字號，即可查詢所選購的環境用藥是否合法登記，如有病媒防治施藥需求，也可查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。