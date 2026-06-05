（比賽結束更新：11：01）

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休士頓太空人今（5）日交手近況火燙的匹茲堡海盜，由鄧愷威本季第6次掛帥先發交手海盜瓊斯（Jared Jones），力拚本季第4勝。在首局遭遇亂流失分後，鄧愷威連續繳出三上三下化解危機，可惜太空人打線慘遭封鎖、屢屢留下殘壘，未能給予火力支援。比賽後半段鄧愷威在關鍵時刻遭到海盜強打狙擊，最終總計主投5局被敲7支安打，失掉本季最多的5分，賽後防禦率上升至3.06。終場太空人以1：5輸給海盜，由鄧愷威承擔敗投。鄧愷威今日與新捕手搭配，首局鄧愷威一顆偏高的Sweeper被海盜第2棒勞爾（Brandon Lowe）敲出一支二壘安打，接著又被第4名打者奧赫恩（Ryan O'Hearn）敲出得點圈有人的適時安打，讓海盜先馳得點。太空人打線在下個半局無法及時扳回一城，來到2局上鄧愷威先是投出保送，所幸隊友守備也幫忙，抓到雙殺瞬間化解危機，投出三上三下的半局。3局上，鄧愷威讓對手連續打出3顆滾地球，再度投出三上三下的半局，可惜還等不來火力支援，隊友屢屢留下殘壘。4局上鄧愷威僅用一顆球就解決海盜3棒，接著又靠隊友沃克（Christian Walker）的守備幫忙收下2個出局數，力保不再失分。4局下，太空人出現二壘有人的大好得分機會，但最終又無功而返。下個半局鄧愷威再度對首名打者投出保送，接著第8棒敲出穿越安打，讓海盜攻佔上得點圈，不過鄧愷威接連解決2名打者，再度化解失分危機。6局上勞爾在無人出局時又敲出本場比賽的第2支長打，接著下一棒打者再鎖定Sweeper敲安先失1分，手感火燙的奧赫恩此時火上澆油，轟出2分砲，延續海盜連續11場比賽有人開轟的神蹟。鄧愷威下場後，牛棚投手歐卡特（Steven Okert）被敲安，雖順利解決接下來的兩棒，但太空人游擊手佩尼亞接球失誤，這分計在鄧愷威頭上，海盜5：0擴大領先。最終鄧愷威留下一壘殘壘後退場，留下主投5局、被敲7安、失掉本季最多的5分，防禦率上升至3.06。雖然太空人強打帕瑞迪斯（Isaac Paredes）在6局下炸裂個人生涯第100轟，讓球隊免於被完封的難堪處境，不過最終太空人仍以1：5吞敗，由鄧愷威承擔敗投。